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Что будет с организмом, если есть ночью 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Что будет с организмом, если есть ночью
Фото: depositphotos.com
Ни для кого не секрет, что есть ночью вредно. «Рамблер» решил рассказать, чем грозит «ночной жор».

Набор веса

Еда в вечернее и ночное время способствует набору лишних килограммов. Во время сна организм расщепляет жировые отложения. В случае, если ночью в организме будет присутствовать пищи, этот процесс замедлится. Кроме того, будут накапливаться новые килограммы, так как желудок не сможет переваривать пищу в полной мере.

Отсутствие восстановления

Во время сна организм восстанавливается. Днем этому процессу мешают пища и стрессы. Соответственно, если в ночное время в желудке будет еда, восстановительные процессы заблокируются. В таком случае на утро вы будете ощущать вялость и плохое самочувствия.

Нарушение сна

Ужин в позднее время суток снижает выработку гормона сна — мелатонина. Из-за этого может появиться бессонница, вас станут мучить кошмары, и вы начнете просыпаться по каждому шороху.
Конечно, если есть на ночь редко, например, по праздникам, особого вреда организму не будет. Но если делать это регулярно, то в скором времени можно ощутить постоянный упадок сил, быстрый набор веса, обострение различных болезней и даже депрессию. Поэтому старайтесь есть не позже восьми часов вечера, чтобы давать организму возможность восстановиться.
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