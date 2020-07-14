7 мифов о правильном питании 

Все знают, что нужно питаться правильно. Но надо понимать, как правильно это делать, ведь существует множество мифов, касающихся правильного питания, которые сбивают нас с пути. "Рамблер" поможет в этом разобраться.

Миф 1. ПП — это дорого

Это одно из главных заблуждений. Для того, чтобы питаться правильно, вам необходимы простые продукты — курица, мясо, рыба, яйца, молочка, крупы, фрукты и овощи. Они дадут вам чувство насыщения на долгое время в отличие от различных снеков и сладостей, которые, если покупать их постоянно, выходят в кругленькую сумму.

Миф 2. Фрукты можно есть в неограниченном количестве

Нельзя. Так как в них содержатся сахара природного происхождения. В диетологии фрукты после 16.00 есть запрещено, а соки вообще лучше исключить.

Миф 3. Нужно исключить соль

Соль необходима для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. Она удерживает часть воды в организме, обеспечивая баланс воды внутри клеток. Поэтому исключать ее нельзя.

Миф 4. Чем реже есть, тем лучше

Есть нужно много, но дробно — каждые 2-3 часа. Накладывайте себе небольшие порции, чтобы организм успевал их переваривать до следующего приема пищи.

Миф 5. Надо исключить углеводы

Сложные углеводы необходимы для нормальной работы организма, исключать их категорически запрещено. Другой вопрос в том, что надо исключить простые углеводы — снеки, сладости, газированную воду.

Миф 6. Нужно забыть про сладкое

Глюкоза необходима для нормальной работы мозга. Но лучше есть сладости в утреннее время.

Миф 7. Пить до или сразу после еды

Не стоит этого делать, так как таким образом будут растягиваться стенки желудка, за счет чего повысится аппетит. Лучше пить за полчаса до или после приема пищи.