Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 мифов о правильном питании 

Анастасия Иванова 5 часов назад
7 мифов о правильном питании
Фото: depositphotos.com
Все знают, что нужно питаться правильно. Но надо понимать, как правильно это делать, ведь существует множество мифов, касающихся правильного питания, которые сбивают нас с пути. "Рамблер" поможет в этом разобраться.

Миф 1. ПП — это дорого

Это одно из главных заблуждений. Для того, чтобы питаться правильно, вам необходимы простые продукты — курица, мясо, рыба, яйца, молочка, крупы, фрукты и овощи. Они дадут вам чувство насыщения на долгое время в отличие от различных снеков и сладостей, которые, если покупать их постоянно, выходят в кругленькую сумму.

Миф 2. Фрукты можно есть в неограниченном количестве

Нельзя. Так как в них содержатся сахара природного происхождения. В диетологии фрукты после 16.00 есть запрещено, а соки вообще лучше исключить.

Миф 3. Нужно исключить соль

Соль необходима для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. Она удерживает часть воды в организме, обеспечивая баланс воды внутри клеток. Поэтому исключать ее нельзя.

Миф 4. Чем реже есть, тем лучше

Есть нужно много, но дробно — каждые 2-3 часа. Накладывайте себе небольшие порции, чтобы организм успевал их переваривать до следующего приема пищи.

Миф 5. Надо исключить углеводы

Сложные углеводы необходимы для нормальной работы организма, исключать их категорически запрещено. Другой вопрос в том, что надо исключить простые углеводы — снеки, сладости, газированную воду.

Миф 6. Нужно забыть про сладкое

Глюкоза необходима для нормальной работы мозга. Но лучше есть сладости в утреннее время.

Миф 7. Пить до или сразу после еды

Не стоит этого делать, так как таким образом будут растягиваться стенки желудка, за счет чего повысится аппетит. Лучше пить за полчаса до или после приема пищи.
Видео дня. Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
Назван самый полезный для сердца витамин
Назван самый полезный для сердца витамин
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Назван первый признак сахарного диабета
Назван первый признак сахарного диабета
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
«Чёрная смерть» подступила к границам России
08:08
«Чёрная смерть» подступила к границам России
Болезни и лекарства
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение