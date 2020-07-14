Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три способа бросить курить 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Курение — враг человека номер один. По статистике, в год от табака погибает около шести миллионов человек, и эта цифра продолжает неумолимо расти. Бороться с этой пагубной привычкой крайне сложно, но есть несколько способов, о которых расскажет «Рамблер».

Никотиносодержащие средства

«Заместительной терапии», помогающей бросить курить, очень много — никотиновые пластыри, жевательная резинка, спреи и ингаляторы. Они обеспечивают поступление небольших доз нужного вещества в клетки и помогают организму постепенно привыкать к снижению уровня никотина в крови.

Психотерапия

Прежде всего, курение — это психологическая зависимость. Потребность человека закурить часто возникает из-за внутренних переживаний, неудовлетворенности жизнью и комплексами. Поэтому сначала надо разобраться в том, что именно побуждает потянуться к сигарете, и искоренять корень проблемы.

Личная мотивация

  • заранее выберите дату, когда вы бросите курить и поставьте промежуточные цели, например, к концу недели выкуривать не больше двух сигарет в день,
  • избавьтесь от пепельниц и зажигалок,
  • перестаньте покупать сигареты целыми блоками,
  • выкуривайте только половину сигареты,
  • найдите партнера, который поддержит вас в желании бросить курить — вдвоем побороть зависимость проще
Не бойтесь пробовать различные методы и не отчаивайтесь, если с первого раза отказаться от зависимости не получится. Осознание проблемы — первый шаг к исцелению!
Комментарии 7
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
Что будет с телом, если перестать пить спиртное
Что будет с телом, если перестать пить спиртное
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
«Чёрная смерть» подступила к границам России
08:08
«Чёрная смерть» подступила к границам России
Болезни и лекарства
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение