Три способа бросить курить 

Курение — враг человека номер один. По статистике, в год от табака погибает около шести миллионов человек, и эта цифра продолжает неумолимо расти. Бороться с этой пагубной привычкой крайне сложно, но есть несколько способов, о которых расскажет «Рамблер».

Никотиносодержащие средства

«Заместительной терапии», помогающей бросить курить, очень много — никотиновые пластыри, жевательная резинка, спреи и ингаляторы. Они обеспечивают поступление небольших доз нужного вещества в клетки и помогают организму постепенно привыкать к снижению уровня никотина в крови.

Психотерапия

Прежде всего, курение — это психологическая зависимость. Потребность человека закурить часто возникает из-за внутренних переживаний, неудовлетворенности жизнью и комплексами. Поэтому сначала надо разобраться в том, что именно побуждает потянуться к сигарете, и искоренять корень проблемы.

Личная мотивация заранее выберите дату, когда вы бросите курить и поставьте промежуточные цели, например, к концу недели выкуривать не больше двух сигарет в день,

избавьтесь от пепельниц и зажигалок,

перестаньте покупать сигареты целыми блоками,

выкуривайте только половину сигареты,

найдите партнера, который поддержит вас в желании бросить курить — вдвоем побороть зависимость проще

Не бойтесь пробовать различные методы и не отчаивайтесь, если с первого раза отказаться от зависимости не получится. Осознание проблемы — первый шаг к исцелению!