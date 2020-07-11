Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне 

Несомненно, наиболее точный уровень тестостерона в организме способен показать только медицинский анализ крови. Однако нехватку или переизбыток мужского гормона можно определить и в домашних условиях по внешним признакам.

Пальцевый индекс

Некоторые эксперты на полном серьезе считают пальцы рук настоящим вторичным половым признаком. И вовсе не зря. Дело в том, что соотношение между длинами указательного и безымянного пальцев у мужчин и женщин различно. У первых безымянный палец чаще всего длиннее указательного, у вторых — они одинакового размера или указательный длиннее. Эту особенность ученые заметили еще в позапрошлом веке. С тех пор изыскания на данную тему не прекращаются. Особое внимание в научных кругах привлекли работы Джона Меннинга, именно поэтому пальцевый индекс иногда называют его именем.

На сегодняшний день, благодаря многочисленным исследованиям (в том числе проведенным сотрудниками Альбертского университета в Канаде) удалось выяснить, что в период внутриутробного развития на длину пальцев огромное влияние оказывают гормоны. Соотношение мужских (в том числе тестостерона) и женских гормонов отражается на соотношении длин указательного и безымянного пальцев. У более чем 90% мужчин индекс Меннинга варьируется в пределах от 0,889 до 1,005, а у большинства женщин — от 0,913 до 1,017.

Запах пота

Наукой уже давно доказано, что уровень тестостерона влияет и на состав пота. Именно поэтому, как выяснили ученые из университета Пенсильвании, запах мужского пота так завораживающе действует на женщин. Оказалось, все дело в химическом веществе с мускусным ароматом — андростадиеноне. Андростадиенон является производным гормона тестостерона и выделяется наружу вместе со слюной, семенной жидкостью и потом. Если в организме наблюдается избыток тестостерона, то пот становится более пахучим. В том случае, если тестостерона мало, запах практически исчезает. Наглядным доказательством верности данного утверждения может служить детский пот, который вообще ничем не пахнет.

Волосы

Одним из показателей уровня тестостерона является и волосяной покров на теле человека. В первую очередь это утверждение относится к бороде. Всем известно, что волосы на мальчишеском лице начинают расти именно в период полового созревания, а значит все дело действительно в гормонах. Поэтому если растительность на подбородке вдруг стала скудной или развивается слишком медленно, то эти обстоятельства вполне могут свидетельствовать о снижении уровня тестостерона.

Однако рост бороды обусловлен также и наследственностью. Это в начале 2000-х годов доказали сотрудники Колумбийского университета, которые обнаружили ген, отвечающий за потерю волос. Поэтому для того, чтобы не беспокоиться понапрасну, или для того, чтобы вовремя начать соответствующее лечение, при первых тревожных признаках лучше всего записаться на прием к эндокринологу.

Состояние здоровья

Естественно, уровень тестостерона влияет и на потенцию. Недостаток мужского гормона отрицательно сказывается на интимной жизни мужчины. Согласно медицинским данным, трудности в сексуальной сфере у мужчин возникают, когда содержание тестостерона составляло меньше 300 нг/дл. Однако и этот показатель не является единственно верным для всех. Исходя из индивидуальных особенностей организма, некоторые мужчины могут заметить изменения и при 500 нг/дл. Не стоит забывать, что половая дисфункция может быть также связана со стрессом, депрессией и даже ревностью.

Кроме того, при низком уровне тестостерона, как выяснили ученые из университета Мичигана, обследовав 2 тысячи мужчин, ухудшается общее состояние организма, а также обостряются и даже прогрессируют хронические заболевания.

Также специалисты установили связь между психологическими особенностями мужчин и уровнем тестостерона. Американские психологи убедились в этом с помощью опыта, в котором участвовали более 200 представителей мужского пола. Несмотря на то, что различные задачи испытуемые с высоким уровнем гормонов решали хуже, зато они были намного увереннее в себе. Поэтому чувство неуверенности, подавленности, вины и другие неприятные симптомы могут также быть признаками снижения уровня тестостерона. Для того, чтобы удостовериться в этом (или в обратном) окончательно, необходимо сдать соответствующий анализ крови.