Что будет, если спать днем и бодравствовать ночью

Казалось бы, какая разница, когда спать, ведь, главное, хорошенько отдохнуть. Но, на самом деле, обязательно спать именно ночью, а не днем. «Рамблер» объяснит почему..

ускоряются процессы старения;

падает иммунитет;

останавливается выработка антител;

появляется сбой в работе клеток головного мозга и органов пищеварения. Организм восстанавливается именно во время ночного сна. Это связано с гормоном, который называется мелатонин. Он вырабатывается только в темноте. Соответственно, если спать исключительно при свете дня, его уровень в организме становится значительно ниже. А это, в свою очередь, чревато пагубными последствиями:

Кроме того, сбои распорядка сна приводят к нарушению обмена веществ. Отсутствие ночного сна на протяжении нескольких дней приводит к деформациям в 129 белковых соединениях, в том числе в глюкагоне, который отвечает за уровень сахара в кровотоке. Неудивительно, что, по статистике, люди, работающие в ночную смену, чаще страдают диабетом.

Поэтому очень важно уделять сну именно ночные часы. В идеале нужно отдыхать в течение восьми часов — этого времени более чем достаточно для нормальной работы организма и его полного восстановления.