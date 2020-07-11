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Что будет, если спать днем и бодрствовать ночью 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Что будет, если спать днем и бодравствовать ночью
Фото: depositphotos.com
Казалось бы, какая разница, когда спать, ведь, главное, хорошенько отдохнуть. Но, на самом деле, обязательно спать именно ночью, а не днем. «Рамблер» объяснит почему..
Организм восстанавливается именно во время ночного сна. Это связано с гормоном, который называется мелатонин. Он вырабатывается только в темноте. Соответственно, если спать исключительно при свете дня, его уровень в организме становится значительно ниже. А это, в свою очередь, чревато пагубными последствиями:
  • ускоряются процессы старения;
  • падает иммунитет;
  • останавливается выработка антител;
  • появляется сбой в работе клеток головного мозга и органов пищеварения.
Кроме того, сбои распорядка сна приводят к нарушению обмена веществ. Отсутствие ночного сна на протяжении нескольких дней приводит к деформациям в 129 белковых соединениях, в том числе в глюкагоне, который отвечает за уровень сахара в кровотоке. Неудивительно, что, по статистике, люди, работающие в ночную смену, чаще страдают диабетом.
Поэтому очень важно уделять сну именно ночные часы. В идеале нужно отдыхать в течение восьми часов — этого времени более чем достаточно для нормальной работы организма и его полного восстановления.
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