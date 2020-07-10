Что будет, если есть бананы каждый день 

Диетологи не рекомендуют злоупотреблять бананами тем, кто намерен сбросить вес. Но если вы довольны своей комплекцией, то вполне можете съедать по банану в день. К чему приведет добавление этого фрукта в ежедневный рацион? Расскажет "Рамблер".

Улучшится работа пищеварительной системы

Из-за того, что крахмал, содержащийся в бананах, не переваривается в верхних отделах пищеварительной системы, он довольно быстро достигает толстой кишки. Там банан превращается в пищу для полезных бактерий, за счет чего улучшается микрофлора кишечника.

Укрепится сердце

Бананы богаты калием — минералом, без которого невозможна нормальная работа сердца. Как известно, диета, насыщенная калием, способна нормализовать давление и свести к минимуму риск инсульта. Вдобавок к этому, бананы — это отличный источник магния, которого также часто не хватает нашем организму для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Уровень сахара в крови нормализуется

Если вы хотите поддерживать здоровый уровень сахара в крови, отдавайте предпочтение недозревшим бананам. В них содержится особенно много пектина и крахмала, которые снижают уровень сахара в крови после еды. По мнению многих медиков, употребление бананов может служить своеобразной профилактикой гипергликемии.

Снизится риск развития заболеваний почек

На протяжении 13 лет ученые проводили исследование, в ходе которого пришли к любопытным выводам. Женщины, которые употребляли бананы хотя бы 2-3 раза в неделю, на 33% реже сталкивались с заболеваниями почек, чем те, кто почти не ел этот фрукт.