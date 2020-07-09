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Названы полезные и доступные продукты для сердца 

Medical Note 6 часов назад
Названы полезные и доступные продукты для сердца
Фото: Medical Note
Одним из самых полезных режимов питания для сердечно-сосудистой системы является средиземноморская диета. Ее минус — высокая стоимость входящих в меню продуктов. О том, какими доступными продуктами можно заменить оливковое масло, орехи, экзотические фрукты и прочее, рассказала врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Средиземноморская диета по праву считается одной из самых лучших моделей питания для сердечно-сосудистого здоровья, пояснила врач.
Она включает оливковое масло (да побольше), фрукты, овощи, бобовые, крупы, орехи, умеренное потребление рыбы и морепродуктов, молочных продуктов, птицы и яиц. Допускается совсем немного красного мяса и сладостей.
Исследование PREDIMED показало, что средиземноморская диета превосходит диету с низким содержанием жиров в плане защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается также положительный эффект на артериальное давление и чувствительность к инсулину.
«Да, нам, жителям северных регионов, затратно есть много фруктов и овощей. Но ученые предложили скандинавский вариант: ржаной хлеб, овсяная мука, корнеплоды, капуста, рыба, яблоки и груши. На мой взгляд вполне достойная и доступная замена», — рассказала врач.
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