Названы полезные и доступные продукты для сердца 

Одним из самых полезных режимов питания для сердечно-сосудистой системы является средиземноморская диета. Ее минус — высокая стоимость входящих в меню продуктов. О том, какими доступными продуктами можно заменить оливковое масло, орехи, экзотические фрукты и прочее, рассказала врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.

Средиземноморская диета по праву считается одной из самых лучших моделей питания для сердечно-сосудистого здоровья, пояснила врач.

Она включает оливковое масло (да побольше), фрукты, овощи, бобовые, крупы, орехи, умеренное потребление рыбы и морепродуктов, молочных продуктов, птицы и яиц. Допускается совсем немного красного мяса и сладостей.

Исследование PREDIMED показало, что средиземноморская диета превосходит диету с низким содержанием жиров в плане защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается также положительный эффект на артериальное давление и чувствительность к инсулину.