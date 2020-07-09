Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доктор Мясников назвал самые опасные для человека растения 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Мясников назвал самые опасные растения в России
Фото: О самом главном / YouTube
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, заявил, что на территории России существуют растения, которые могут нанести серьезный вред здоровью человека. В эфире передачи «О самом главном» он назвал самые опасные из них.
Вместе с кандидатом биологических наук Екатериной Барановой врач рассказал о вреде ландышей, а именно — его ягод. Также часто люди путают листья этого цветка с черемшой. По словам специалиста, употребление и ягод и листьев опасно для здоровья. Также нередко путают дикую морковь с растениями вех или болиголов, которые содержат ядовитые вещества.
Баранова также показала Мясникову аконит и дельфиниум, которые легко перепутать со съедобными растениями, но на деле они смертельно опасны. В группе риска: дети и люди с проблемами со здоровьем. Специалисты также показали паслен — растение, плоды которого похожи на томаты. «Это ядовитое растение», — подчеркнула Баранова.
Врачи призвали не есть кожуру авокадо, так как ее употребление может вызвать отравление и внутреннее кровотечение. Также людей попросили внимательнее выбирать литься щавеля. По словам специалистов, крупные листья щавеля могут привести к образованию камней в почках.
Ранее Мясников развеял несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни. Он в том числе рассказал о влиянии красного мяса на здоровье и о важности физических нагрузок.
Видео дня. Как быстро справиться с гипертонией
Последние новости
Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко Жириновский пригрозил вывести всю фракцию ЛДПР из Думы из-за задержания Фургала Жириновский пригрозил вывести всю фракцию ЛДПР из Думы из-за задержания Фургала
Комментарии 1
ЗОЖ , Екатерина Баранова , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орган, который на самом деле определяет сроки жизни
Орган, который на самом деле определяет сроки жизни
Как понять, что ваша печень тихо умирает
Как понять, что ваша печень тихо умирает
Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
Россиянам раскрыли способ не заразиться чумой
Россиянам раскрыли способ не заразиться чумой
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как понять, что у вас метеозависимость
03:30
Как понять, что у вас метеозависимость
ЗОЖ
Копеечные методы избавления от боли в сердце
02:34
Копеечные методы избавления от боли в сердце
Народная медицина ЗОЖ
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
03:23
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
ЗОЖ
Как уберечься от укусов комаров и мух
07:07
Как уберечься от укусов комаров и мух
ЗОЖ
Как быстро справиться с гипертонией
03:33
Как быстро справиться с гипертонией
Болезни и лекарства
Почему нестерпимо чешется место укуса комара
07:07
Почему нестерпимо чешется место укуса комара
ЗОЖ
Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
03:38
Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение