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Почему нельзя спать в носках 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Почему нельзя спать в носках
Фото: depositphotos.com
Многие люди предпочитают ложиться спать в носках: удобно, и не мерзнут ноги. Однако некоторые специалисты считают, что эта привычка может быть опасна для здоровья человека. "Рамблер" рассказывает, почему.

Нарушение кровообращения

Привычка не снимать носки перед сном может привести к нарушению кровообращения. За целый день ноги отекают, а резинки в области щиколоток только ухудшают ситуацию. Они могут передавить сосуды и нарушить циркуляцию крови, что приведет к застоям.

Ухудшение качества сна

Казалось бы, как носки могут повлиять на качество нашего сна? Однако специалисты считают, что еще как могут. На подсознательном уровне человеку хочется оголить ноги, чтобы устранить помеху и спать спокойно. Это приводит к дискомфорту во время сна, и, соответственно, тому, что мы не высыпаемся.

Грибковые инфекции

В носках ноги "не дышат". Из-за плохой проветриваемости они начинают потеть. А это — идеальные условия для размножения грибков. Кроме того, за ночь образуется неприятных запах.
Если вы не можете отказаться от привычки спать в носках по личному желанию или медицинским показаниям, стоит внимательно подойти к их выбору, чтобы избежать проблем со здоровьем. Так, лучше отдать предпочтение изделиям из натуральных материалов с мягкой резинкой. Кроме того, нельзя ложиться спать в тех же носках, в которых ходили весь день: нужно помыть ноги и надеть чистые.
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