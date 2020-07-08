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Орган, который на самом деле определяет сроки жизни 

Диана Товсепова 6 часов назад
Казалось бы, вся наша жизнь зависит от сердца, однако ведущие геронтологи мира утверждают, что на продолжительность жизни прямое влияние оказывает кишечник.
Специалисты уверены, что от микроорганизмов в нашем кишечнике зависит общее состояние здоровья человека, и именно они зачастую определяют сроки жизни.
Так, количество вредных микроорганизмов в кишечнике не должно превышать норму. Если это случается, то нарушается его микрофлора, а это уже приводит к различным последствиям.
В частности, неправильно функционирующий кишечник приводит к метаболическому синдрому, который в 21-м веке встречается все чаще. Как выяснил "Рамблер", геронтологи считают, что он начинается в кишечнике из-за нарушения баланса полезных и вредных бактерий. Синдром приводит к гипертонии, сахарному диабету, ожирению и тромбообразованию.
Интересно, что около 70% ресурсов иммунной системы зависит от состояния кишечника. Именно в кишечнике находится большинство иммунных клеток, которые борются с вирусами и болезнетворными бактериями.
Так, если микрофлора кишечника нарушена, эти клетки слишком "заняты" борьбой с вредными бактериями в кишечнике, и не могут в полной мере противостоять «атакующим» внешним агентам. В результате этого организм хуже справляется с проблемами.
Нарушенная микрофлора кишечника также приводит к разного рода пищевым аллергиям, головным болям и мигреням, а также нарушению сна, депрессивным состояниям, снижению работоспособности. Такое случается при снижении уровня серотонина, 80% которого вырабатывается в здоровом кишечнике.
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