Кому витамин А поможет улучшить зрение

Помните, как в детстве мама давала вам морковный салат с изюмом и подсолнечным маслом? Последние годы люди перестали верить в эффективность употребления витамина А для улучшения остроты зрения, посчитав, что это был придуманный десятилетиями ранее миф. Между тем, новое исследование ученых доказало, что у болеющих диабетом людей витамин А положительно влияет на восстановление зрения. WomanHit.ru расскажет о зарубежном опыте и поделится несколькими вариантами вкусных блюд из моркови.

Результаты американского исследования

Новое исследование показало, что однократная доза хромофора 9-цис-ретиналь, аналога витамина А, может значительно замедлить снижение зрительной функции у мышей с диабетом. Исследование, опубликованное в The American Journal of Pathology, может помочь ученым разработать эффективные методы лечения потери зрения, связанной с ранней диабетической ретинопатией. По данным Национального института глаз, диабетическая ретинопатия является заболеванием глаз, которое может привести к потере зрения у людей с диабетом. На средних и поздних стадиях состояние возникает из-за повреждения кровеносных сосудов в сетчатке человека. Люди с диабетом рискуют здоровьем из-за высокого уровня сахара в крови. Сахар может блокировать кровеносные сосуды, что приводит к кровотечению. Глаз может развить новые кровеносные сосуды, но они обычно плохо функционируют и могут также легко кровоточить. Лечение может осуществляться в форме инъекций, лазерного лечения или хирургии глаза, в зависимости от состояния здоровья человека. Хотя диабетическая ретинопатия на более поздних стадиях характеризуется повреждением кровеносных сосудов сетчатки, последние исследования показали, что на ранних стадиях человек все еще может терять остроту зрения без видимого повреждения кровеносных сосудов.

Чем полезен витамин А

Витамин А имеет решающее значение для нормального функционирования зрения. По данным Управления диетических добавок, он помогает в разработке белка, который позволяет сетчатке поглощать свет, который связан с хромофором 11-цис-ретиналь, который глаз должен постоянно производить для оптимального зрения. Авторы нового исследования отмечают, что есть данные, позволяющие предположить, что диабет может привести к дефициту витамина А, и что уровень 11-цис-ретиналь был отмечен ниже у крыс с диабетом. Из-за этого исследователи выдвинули гипотезу, что может быть связь между диабетом, дефицитом витамина А и ранней потерей зрения, характерной для некоторых случаев диабетической ретинопатии. По словам доктора Геннадия Моисеева из Центра медицинских наук Университета Оклахомы в Оклахома-Сити:

«В более раннем исследовании мы обнаружили, что диабет вызывает дефицит витамина А в сетчатке, что приводит к ухудшению зрения даже до каких-либо сосудистых изменений. Это открытие привело к предположению, что ранние изменения зрения при диабете, вероятно, вызваны дефицитом витамина А в сетчатке».

Как проводилось исследование

Чтобы определить, действительно ли это так, исследователи изучили эффективность хромофор−9-цис-ретиналя в лечении потери зрения у мышей с диабетом. Они использовали 9-цис-ретиналь, а не 11-цис-ретиналь, вырабатываемый организмом, поскольку последний крайне нестабилен и коммерчески недоступен. Для опытов медики использовали три группы мышей: две, созданные учеными для лечения диабета, и одна, которая соответствовала возрасту и полу мышей с диабетом, но не имела его (контрольная группа). Одна группа мышей с диабетом получала инъекцию одной дозы 9-цис-ретиналя, в то время как другая получала плацебо. Затем команда проанализировала состояние зрения у всех мышей путем измерения ответов электроретинограммы, гибели клеток сетчатки и окислительного стресса сетчатки. Авторы исследования обнаружили, что мыши, получавшие лечение 9-цис-ретиналем, значительно улучшили зрение во всех измерениях. По словам доктора Моисеева, «эта работа подтверждает нашу новую гипотезу о том, что вызванное диабетом нарушение метаболизма витамина А в глазу вызывает снижение зрительной функции на ранних стадиях диабетической ретинопатии. Это исследование предполагает, что доставка зрительного хромофора к диабетическому глазу может представлять потенциальную терапевтическую стратегию для ранних стадий диабетической ретинопатии для предотвращения потери зрения у [людей] с диабетом».

В какие блюда добавлять морковь

В зарубежных странах давно придумали классную фишку: добавлять порезанную соломкой морковь в готовые промытые салатные смеси, а также продавать ее отдельно в небольших пакетах. Свежая морковь сладкая на вкус и подходит как к салатам, так и к горячим блюдам и десертам. Врачи рекомендуют есть морковь в свежем виде или быстро запекать на гриле с другими овощами — так, чтобы у нее подрумянилась корочка, но внутри она осталась мягкой. Обязательно есть овощ с маслом или семянами, содержащими масло — кунжутом, льном, тыквенными или подсолнечными семечками. Помимо бета-каротина, в моркови содержится лютеин — он тоже полезен для зрения. Одна морковь среднего размера содержит примерно 4 мг бета-каротина, а в день для восполнения нормы вам нужно есть на 6—8 мг витамина А.