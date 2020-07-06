Здоровые привычки, от которых больше вреда

Сейчас очень модно вести здоровый образ жизни. Обыватели предпочитают употреблять побольше витаминов, свежевыжатых соков, отказываются от хлеба. Но на деле «хорошие» привычки часто таковыми не являются. Мы попытались разобраться в полезности популярных привычек.

Ужас перед общественным туалетом

Многие опасаются подцепить что-то в общественном туалете. Они обматывают сиденье туалетной бумагой, обрабатывают его антисептиком и боятся прикоснуться к чему-то кожей. Стоит отметить, что в общественных туалетах чистота зачастую действительно оставляет желать лучшего, но самые опасные вирусы там не живут.

Дело в том, что такие заболевания, как ВИЧ, герпес и другие «половые» инфекции не любят прохладную среду кафеля и фаянса. Попадая с человеческого тела на предметы окружающей среды, они быстро погибают. Быть осторожными стоит лишь тем, у кого есть глубокие раны или порезы на тех частях тела, которыми они будут соприкасаться с унитазом.

Отказ от хлеба

«Глютен — один из главных врагов нашего здоровья!» — твердят все сторонники здорового питания. Более того, как выяснилось, чуть ли не у каждого второго, непереносимость этого вида белка. Удивительно, еще год назад человек уплетал булки за обе щеки, а сегодня у него непереносимость. Но не так страшен глютен, как его малюют западные СМИ.

По данным многочисленных исследований, аллергией на клейковину в действительности страдает лишь 1 процент населения планеты. А «страшные» симптомы вроде вздутия живота, метеоризма и других расстройств пищеварения — результат неумелого сочетания продуктов.

Любовь к витамину С

Сейчас все помешаны на здоровом образе жизни, всевозможных витаминах и биодобавках. И вот многие люди открыли для себя доступный и полезный витамин С.

Да, в умеренных дозах он действительно улучшает иммунитет. Но не все знают меру и едят сладкие витаминки горстями, а это чревато проблемами. Максимальная доза витамина С — 2000 мг в день. Превышение нормы может вызвать диарею, нарушение работы ЖКТ, тошноту, головную боль и аллергию.

Использование антибактериального мыла

Сейчас в период эпидемии продажи антибактериальных средств выросли до небес. Антибактериальное мыло — не исключение. Но не обольщайтесь. Во-первых, не все, что написано на упаковке, является правдой. Во-вторых, на нашей коже есть не только опасные бактерии, но и полезные микроорганизмы, которые защищают эпидермис и регулируют работу сальных желез, а антибактериальные средства смывают все без разбора.

Одним словом, не выбрасывайте деньги на ветер, мойте руки обычным мылом, просто делайте это немного дольше обычного.

Никогда не хрустите суставами

Наверняка вы слышали байки о том, что привычка хрустеть пальцами когда-то приведет к тремору и артриту. Однако, это беспочвенное заявление. На самом деле «хруст» наших суставов совершенно безобиден. Более того, этот звук происходит из-за сжимания газов, которые делают наши суставы эластичными. Ученые сообщают, что чем громче звук, тем здоровее наши суставы.

Детокс

Детокс — еще одно модное слово, которое стало частью жизни всех тех, кто следит за своим здоровьем и питанием. Сейчас все приверженцы правильного питания время от времени устраивают разгрузочные дни своему организму.

Однако специалисты утверждают, что нашему организму на самом деле не нужна искусственная детоксикация. Наши внутренние органы умеют очищаться и выводить все ненужное самостоятельно. Специальные детокс-средства — всего лишь уловка маркетологов. Они нужны только в случае серьезных отравлений.

Употреблять обезжиренные продукты

В далеких 90-х Министерство сельского хозяйства США провело ряд исследований, в ходе которых удалось установить, что продукты с низким содержанием жиров намного полезней обычных. Эту информацию подкрепили торговые компании, которые мигом наладили производство обезжиренных йогуртов, молока, сметаны, а также предложили заменить масло на маргарин.

С тех пор утекло много воды и уже другие ученые опровергли утверждение о полезности обезжиренных продуктов. Они доказали, что отсутствие жиров в рационе не способствует похудению и не предотвращает болезни сосудов и сердца. Наоборот, нехватка здоровых жиров в пище делает нас раздражительными, вялыми и уставшими.

Страсть к свежевыжатым сокам

Думаете, стаканчик свежевыжатого натурального сока равносилен съеденному фрукту? А вот и нет! Специалисты установили, что самое ценное в ягодах, фруктах и овощах — это их волокна. Когда вы делаете сок, вы разрушаете их и лишаете себя всего самого полезного. Что касается покупного сока, в нем полезности столько же, сколько в Кока-коле. В их составе сплошной сахар и консерванты.

Отказ от микроволновки

Чего только не говорят о микроволновках. Если верить заявлениям, использование печи такого вида приводит к страшным заболеваниям, а еда, разогретая в ней, лишается всех полезных веществ. Из-за всей этой шумихи ученые Гарварда всерьез взялись за изучение микроволновки и доказали, что ее использование абсолютно безопасно, а еда из нее не отличается от такой же, но разогретой на газовой плите.

Прятаться от микробов

В период паники привычка закрываться и прятаться от людей, которые чихают и кашляют, приобрела навязчивый характер. Однако врачи утверждают, что закрывать свои дыхательные пути после того, как ваш собеседник чихнул или кашлянул — бессмысленно.

Во время физиологических процессов микробы вылетают со скоростью 80−350 км/ч, поэтому спрятаться от них вы не успеете. Если хотите защититься, попросите простуженного собеседника прикрывать нос и рот.