Врач объяснил, кому в июле опасно выходить на улицу 

Некоторым людям в июле стоит ограничить выход на улицу ввиду прогнозов синоптиков о чрезвычайно переменчивой погоде. Об этом кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков поговорил с «Москвой 24».

Медик напомнил, что ранее метеорологи предсказывали «постоянные перепады давления, жару, повышенную влажность», которые могут оставаться в жизни россиян в течение всего июля. Такие погодные условия могут быть опасны для тех, кто страдает от болезней сердца и сосудов, а также для людей с нарушениями мозгового кровообращения, пояснил эксперт.

В этой связи гражданам с данными патологиями рекомендуется выходить на прогулку только утром или вечером. Дома желательно иметь кондиционер, чтобы обезопасить себя от жары. Во время нахождения на улице лучше всегда иметь при себе воду и платок в целях защиты от теплового удара.

— Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть. Одеваться надо по погоде. У стариков может продуваться спина, что приводит к воспалению почек,

— добавил врач.