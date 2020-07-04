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Врач объяснил, кому в июле опасно выходить на улицу 

Вечерняя Москва и ещё 9 3 часа назад
Врач объяснил, кому в июле опасно выходить на улицу
Фото: Вечерняя Москва
Некоторым людям в июле стоит ограничить выход на улицу ввиду прогнозов синоптиков о чрезвычайно переменчивой погоде. Об этом кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков поговорил с «Москвой 24».
Медик напомнил, что ранее метеорологи предсказывали «постоянные перепады давления, жару, повышенную влажность», которые могут оставаться в жизни россиян в течение всего июля. Такие погодные условия могут быть опасны для тех, кто страдает от болезней сердца и сосудов, а также для людей с нарушениями мозгового кровообращения, пояснил эксперт.
В этой связи гражданам с данными патологиями рекомендуется выходить на прогулку только утром или вечером. Дома желательно иметь кондиционер, чтобы обезопасить себя от жары. Во время нахождения на улице лучше всегда иметь при себе воду и платок в целях защиты от теплового удара.
— Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть. Одеваться надо по погоде. У стариков может продуваться спина, что приводит к воспалению почек,
— добавил врач.
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