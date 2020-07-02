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Роспотребнадзор дал рекомендации по работе во время жары 

РИА Новости и ещё 6 4 часа назад
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе в жару
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на час, если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градусов, при повышении температуры до 30,5 градусов — на 4 часа, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что температура на следующей неделе в Москве может превысить отметку в 30 градусов.
"В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа", — говорится в сообщении.
При работах на открытом воздухе, когда температура воздуха достигает 32,5 градусов, продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут, при этом суммарно в день работник не должен проводить за работой на жаре более 4-5 часов, уточнили в пресс-службе. Кроме того, к такой работе рекомендуется допускать лиц от 25 до 40 лет, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая +10-15 градусов. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей", — добавили в пресс-службе.
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ЗОЖ , Роспотребнадзор
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