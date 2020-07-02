Роспотребнадзор дал рекомендации по работе в жару

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на час, если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градусов, при повышении температуры до 30,5 градусов — на 4 часа, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что температура на следующей неделе в Москве может превысить отметку в 30 градусов.

"В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа", — говорится в сообщении.

При работах на открытом воздухе, когда температура воздуха достигает 32,5 градусов, продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут, при этом суммарно в день работник не должен проводить за работой на жаре более 4-5 часов, уточнили в пресс-службе. Кроме того, к такой работе рекомендуется допускать лиц от 25 до 40 лет, подчеркнули в Роспотребнадзоре.