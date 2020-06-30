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Врач объяснила, как на самом деле влияет отсутствие секса на здоровье 

Medical Note 7 часов назад
Как на самом деле влияет отсутствие секса на здоровье
Фото: Medical Note
Врач-гинеколог и эндокринолог Дияна Гайнутдинова назвала мифом распространенное мнение о том, что отсутствие половой жизни ведет к застойным явлениям в сосудах малого таза.
По мнению специалиста, застой в сосудах малого таза провоцируют совсем другие факторы. Секс здесь ни при чем.
«На самом деле, предрасполагающими факторами варикозного расширения вен малого таза являются: тяжелый физический труд, многократные беременности, роды, ожирение, наследственность», — отметила Дияна Гайнутдинова.
По словам врача, еще один распространенный миф касается того, что отсутствие секса приводит к ранней менопаузе. Это не так, причины ранней менопаузы иные.
«Также нет доказательств того, что секс омолаживает. Нет подтверждений, что секс влияет на выработку эстрогенов (гормонов красоты и молодости). И вряд ли он помогает похудеть.
К сожалению, во время полового акта расход калорий настолько маленький (всего 200 ккал), что он не заменит полноценную тренировку в спортзале», — добавила врач.
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