Как на самом деле влияет отсутствие секса на здоровье

Врач-гинеколог и эндокринолог Дияна Гайнутдинова назвала мифом распространенное мнение о том, что отсутствие половой жизни ведет к застойным явлениям в сосудах малого таза.

По мнению специалиста, застой в сосудах малого таза провоцируют совсем другие факторы. Секс здесь ни при чем.

«На самом деле, предрасполагающими факторами варикозного расширения вен малого таза являются: тяжелый физический труд, многократные беременности, роды, ожирение, наследственность», — отметила Дияна Гайнутдинова.

По словам врача, еще один распространенный миф касается того, что отсутствие секса приводит к ранней менопаузе. Это не так, причины ранней менопаузы иные.

«Также нет доказательств того, что секс омолаживает. Нет подтверждений, что секс влияет на выработку эстрогенов (гормонов красоты и молодости). И вряд ли он помогает похудеть.