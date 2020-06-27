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Кардиолог раскрыл россиянам способ пережить «погодную пилу» 

Lenta.ru 2 часа назад
Назван способ пережить «погодную пилу»
Фото: Lenta.ru
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков дал советы россиянам, как пережить «погодную пилу». Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
По его словам, резкая перемена погоды может стать причиной плохого самочувствия и усугубить хронические заболевания. «Погодная пила» — быстрая смена влажности, давления, магнитной активности и температуры — особенно опасна для людей с проблемами сердца и сосудов. Таких граждан он призвал строго соблюдать все рекомендации по лекарственным препаратам.
Кардиолог посоветовал носить в жару свободную и дышащую одежду и головной убор. Разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5 градусов.
«Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального»,
— предупредил Беленков.
Кроме того, хорошо перенести жару поможет увеличенная норма потребления воды. Для восполнения потери жидкости и микроэлементов и для профилактики сгущения крови в воду можно добавлять растворимые соли натрия и магния.
Беленков добавил, что при такой погоде необходимо особенно внимательно следить за самочувствием. Первыми признаками перегрева и обезвоживания считаются головная боль, головокружение, слабость и потемнение в глазах, заключил врач.
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ЗОЖ , Юрий Беленков , РАН , ИА Sputnik
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