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Врач рассказал, как выбрать солнцезащитные очки 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Врач рассказал, как выбрать солнцезащитные очки
Фото: depositphotos.com
Солнцезащитные очки — не только красивый летний аксессуар для того, чтобы не щуриться на солнце. Ультрафиолетовое излучение, источником которого является солнце, повреждает сетчатку глаза, поэтому главная функция очков — это защита. Врач из Диагностического центра №5 Денис Прокофьев на своей странице в Facebook рассказал, на что обратить внимание при их выборе.
Как выяснил "Рамблер", существует несколько типов маркировки солнцезащитных очков. О степени защиты обычно пишут на дужке. На очках, защищающих глаза от UVA и UVB-лучей с длиной волны до 400 нм, есть пометка "UV400".
Иногда производители пишут вот так: "Blocks at least 80% UVB and 55% UVA". Это говорит о том, что очки блокируют 80% UVB-лучей и 55% UVA-лучей. По словам врача, степень защиты должна быть не меньше 50 процентов для обоих показателей.
Еще на очках встречается маркировка Сosmetic, General или High UV-protection. Первая означает, что очки блокируют до 50% ультрафиолетовых лучей. Они плохо защищают глаза, поэтому медики не рекомендуют носить их в солнечную погоду. General — это универсальные УФ-фильтры. Они защищают глаза от 50 до 80% солнечных лучей.
"До сетчатки доходит значительно меньше половины опасного излучения. Очки с данной маркировкой эффективны для защиты глаз в городе, на средних широтах", — объяснил Денис Прокофьев.
High UV-protection — это максимальная защита. Такие очки блокируют 100% УФ-лучей. Они подходят для ношения на море или в горах, где солнце особенно опасно.
Соцсети
Кроме того, на очках делают пометку Cat — это степень их затемненности. По словам врача, есть пять типов линз. Cat.0 пропускают 100% солнечного света. Cat.1 — это фильтр небольшой затемненности. Он пропускает около 80% света и подходит для облачной погоды. Линзы Cat.2 предназначены для не очень яркого солнца. Они пропускают лучи на 40%. Такие очки безопасны в городских условиях. Cat.3 — оптимальный вариант для моря и гор. Они достаточно темные и пропускают только 15% света. Cat.4 блокируют почти 100% лучей.
"Такие линзы необходимы исключительно для экстремальных условий и не предполагают их ношения в городе без экстренной на то необходимости. Машину в таких очках водить нельзя", — написал медик.
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