Врач назвал необычный способ спастись от жары

Шарф можно использовать для охлаждения при жаре, заявил доктор и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме.

"Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева, избежать теплового удара является использование шарфиков на шее. Смачиваете шарфик водой и после этого влажный шарфик надеваем на шею. В принципе, любой шарф можно замочить и смотать как платочек",

— сказал Комаровский.

По его словам, в магазинах продаются специальные шарфы для таких целей.

"Почему это так важно? Ну, во-первых, это (шея. — Прим. ред.) реально рефлексогенная зона, крупные сосуды, постоянные испарения. И опять-таки человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение",

— отметил медик.

Он также добавил, что на них можно наносить репелленты от насекомых перед надеванием, чтобы защитить шею от вредителей. Также шарф спасает кожу шеи от солнечных ожогов, которым, как добавил Комаровский, она часто подвержена.