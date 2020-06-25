Врач рассказал о неожиданном эффекте ношения масок

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом дали положительный эффект в неожиданной области. Они помогли аллергикам преодолеть опасный сезон, рассказа в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Весна и лето в России считаются самыми опасными сезонами для людей, которые страдают от аллергии и астмы. Это время, когда начинается период цветения растений, а вслед за этим традиционно начинает расти число обращения к врачам из-за аллергических реакций организма. Но в этом году сценарий несколько изменился, отметил в беседе с радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Я могу сказать, что количество обращений по поводу аллергии в этом сезоне меньше. У нас самые серьезные аллергены — это деревья весной. Но народ в массе своей ходил в масках и избежал реакции на пыльцу. У меня мечта осуществилась. Я с 1995 года каждый год пациентам говорил, что в сезон цветения надо носить маски, а все отвечали, что не хотят быть дураками в масках. В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было",

— рассказал аллерголог.

Также в борьбе с аллергией россиянам помогал погода, считает врач Владимир Болибок.

"Была такая затяжная холодная весна с периодическими дождями в центральном регионе России, поэтому было мало пыльцы в воздухе. Эти факторы суммировались, и все было хорошо. Даже у астматиков приступов не было. Им не требовались дополнительные лекарства, чтобы снимать приступы ",

— рассказал врач в интервью радио Sputnik.