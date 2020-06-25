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Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Врач рассказал о неожиданном эффекте ношения масок
Фото: РИА Новости
Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом дали положительный эффект в неожиданной области. Они помогли аллергикам преодолеть опасный сезон, рассказа в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Весна и лето в России считаются самыми опасными сезонами для людей, которые страдают от аллергии и астмы. Это время, когда начинается период цветения растений, а вслед за этим традиционно начинает расти число обращения к врачам из-за аллергических реакций организма. Но в этом году сценарий несколько изменился, отметил в беседе с радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
"Я могу сказать, что количество обращений по поводу аллергии в этом сезоне меньше. У нас самые серьезные аллергены — это деревья весной. Но народ в массе своей ходил в масках и избежал реакции на пыльцу. У меня мечта осуществилась. Я с 1995 года каждый год пациентам говорил, что в сезон цветения надо носить маски, а все отвечали, что не хотят быть дураками в масках. В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было",
— рассказал аллерголог.
Также в борьбе с аллергией россиянам помогал погода, считает врач Владимир Болибок.
"Была такая затяжная холодная весна с периодическими дождями в центральном регионе России, поэтому было мало пыльцы в воздухе. Эти факторы суммировались, и все было хорошо. Даже у астматиков приступов не было. Им не требовались дополнительные лекарства, чтобы снимать приступы ",
— рассказал врач в интервью радио Sputnik.
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ЗОЖ , Новости , ИА Sputnik
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