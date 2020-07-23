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Какие проблемы со здоровьем таят в себе модные белковые диеты 

Eva.ru и ещё 1 1 час назад
Чем опасны модные белковые диеты
Фото: Eva.ru
Для правильного похудения и красивого тела необходимо есть достаточное количество белка и урезать количество быстрых углеводов, часто являющихся причиной возникновения лишнего веса. Но стоит ли полностью переходить на белковую систему питания? Рассказываем, к каким результатам это может привести.
С тех пор как стало известно о роли, которую углеводы играют в наборе лишнего веса, в моду вошли белковые диеты. Это системы питания, предполагающие значительное снижение количества углеводов и жиров в рационе, при которых большая часть калорийности берется из белковых продуктов. Такие диеты могут быть эффективны для быстрого избавления от лишних килограммов, но что насчет безопасности для здоровья? Психолог и специалист по интуитивному питанию Елена Кален рассказала, какие опасности могут таить в себе белковые диеты, кажущиеся на первый взгляд полезными. Несбалансированное питание во всех случаях может привести к ряду проблем со здоровьем, и исключение из рациона достаточного количества углеводов тоже.
1. При большом количестве белка организм в первую очередь будет расщеплять белки для поддержания энергообмена. При этом образуются свободные аминокислоты, которые окисляют организм. В результате метаболизм замедляется, что в дальнейшем будет способствовать набору веса. ⠀
2. Вымывается кальций из костей, что приводит к их ломкости и хрупкости, ухудшается состояние ногтей и волос. ⠀
3. Страдает центральная нервная система, увеличивается отложение жира в печени, нарушается витаминный обмен, появляется риск развития подагры.
4. Большое потребление белка увеличивает число отходов их синтеза и заставляет почки работать в усиленном режиме фильтрации. Так создается повышенная нагрузка на выделительную систему. ⠀
5. Поскольку источник белка — это в основном продукты животного происхождения, то вместе с переизбытком белка возрастает и поступление животных жиров в организм, что повышает уровень холестерина и подрывает здоровье сердечно-сосудистой системы.
6. При недостатке пищевых волокон (клетчатки), которые содержатся в медленных углеводах, перистальтика желудка снижается, а процесс окисления приводит к гниению в толстом кишечнике и интоксикации.
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ЗОЖ , Елена Кален
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