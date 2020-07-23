10 напитков, сохраняющих молодость

Сохранение вечной или хотя бы долгой молодости — этот вопрос волновал человечество с незапамятных времен. В старинных сказках разных народов рассказывают про чудесные молодильные напитки, которые удивительным образом помогают вернуть молодость и здоровье.

Но вернемся же из сказочного мира в мир реальный, чтобы найти там вполне настоящие субстанции, дарующие здоровье и долголетие. В этом выпуске мы собрали десятку напитков, которые отличаются не только отличными вкусовыми качествами, но и, согласно научным исследованиям, помогают в борьбе со старением.

1. Вода — всему голова

Чтобы кожа была гладкой и свежей, ей необходимо постоянное увлажнение, в чем нам поможет, конечно же, вода. Подобрать оптимальное количество воды можно с учетом своего веса, физической активности и времени года. Но в любом случае ежедневно стоит выпивать не менее 8 стаканов воды. Достаточное количество жидкости обеспечивает необходимую степень увлажнения кожи, которая становится при этом очень эластичной, мягкой и гладкой. Вода необходима нам также для поддержания электролитного баланса организма, а следовательно, для правильной работы головного мозга.

2. Кофе — напиток, который ежедневно пьют миллионы людей на планете

А кто знает, что кофе обладает противораковыми свойствами? Согласно научным исследованиям, опубликованным в European Journal of Cancer Prezentation, всего одна чашка кофе в день снижает риск раковых заболеваний на 10 процентов. По мнению ученых, это связано с антиканцерогенными свойствами кофеина. Кофе без кофеина такими свойствами, к сожалению, не обладает.

Однако чрезмерное употребление кофе может принести немалый урон здоровью.

3. Польза алкоголя в небольших дозах для человеческого организма огромна

Ученые не могут пока объяснить столь благотворное влияние алкоголя на человеческий разум, однако в одном они уверены точно — он предотвращает изменения в мозгу, которые приводят к слабоумию и расстройствам памяти — в частности, к болезни Альцгеймера. По мнению ученых, один бокал вина для женщин и два бокала вина для мужчин очень полезны для нашего здоровья. Однако дозы алкоголя больше рекомендованных имеют прямо противоположный эффект — повреждают клетки головного мозга.

4. Зеленый чай не даст вам состариться

Этот напиток известен тем, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а благодаря содержанию фтора укрепляет зубы и предотвращает кариес. Однако недавние исследования показали, что зеленый чай также предотвращает старение клеток. Содержащиеся в нем мощные антиоксиданты снижают так называемый окислительный стресс, или процесс повреждения клеток в результате окисления. Окислительный стресс нарушает защитные свойства клеток и может привести к развитию таких заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз, болезнь Альцгеймера, инсульт и рак. Этот стресс является также одной из составляющих процесса старения. По словам исследователей, 4 чашки зеленого чая в день способны снизить интенсивность окислительного стресса в 2 раза, тем самым замедляя старение нашего организма.

5. Какао для здорового сердца

Какао — настоящий кладезь флавоноидов, которые сохраняют молодость кровеносных сосудов, снижая при этом риск развития гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, заболеваний почек и проблем с памятью. Флавоноиды обладают также антиканцерогенными свойствами. Доказательством столь полезного влияния какао на организм человека стало индейское племя куна из Панамы. Мужчины из этого племени пили по 40 чашек какао в день, что, согласно проведенным исследованиям, является главной причиной их крепкого здоровья и долголетия.

6. Соевое молоко делает кожу упругой

Это происходит благодаря рекордному содержанию в этом напитке изофлавонов. Эти натуральные компоненты помогают коже вырабатывать коллаген — белок, придающий ей упругость и эластичность. Изофлавоны являются фитоэстрогенами, поскольку по своей структуре похожи на человеческий гормон — эстроген. И хотя эффективность изофлавонов гораздо слабее, чем у гормонов, их уникальные свойства широко используются в борьбе с климаксом у женщин, ночными потениями и горячими приливами. Они также благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и улучшают метаболизм.

7. Сок из красных грейпфрутов разглаживает кожу

А всё благодаря ударной дозе ликопина — натурального красителя, который придает фрукту такой интенсивный красный цвет. Ликопин считается одним из самых сильных антиоксидантов, нейтрализующих свободные радикалы, которые, в свою очередь, являются виновниками повреждений клеток. Ликопин замедляет процесс старения кожи, усиливает ее естественную защиту от солнца, а также стимулирует синтез белка, отвечающего за упругость кожи.

8. Морковный сок — отличное средство для улучшения памяти

Этим свойством сок моркови обязан содержащемуся в нем лютеолину, который оказывает антиоксидантное, противоаллергическое, противовоспалительное, противоопухолевое, а также иммуномодулирующее действие. Последние научные исследования показали, что лютеолин очень эффективен при проблемах, связанных со старением организма, и в лечении болезни Альцгеймера и рассеянного склероза.

9. Апельсиновый сок поможет сохранить хорошее зрение до самой старости

Сок содержит много лютеина, который играет огромную роль в физиологии зрения. Лютеин способствует увеличению остроты и четкости зрения и, что самое главное, защищает глаза от свободных радикалов, образующихся на прямом свету. Большое количество апельсинового сока в диете способно эффективно защитить от дегенерации сетчатку глаза и сохранить хорошее зрение. Именно недостаток лютеина приводит к дистрофии пигментного слоя сетчатки, которая на сегодняшний день является основной причиной слепоты у людей старше 60 лет.

10. Свекольный сок улучшает память