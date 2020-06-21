Мясников назвал продукты, снижающие холестерин 

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, способные снизить уровень холестерина в крови.

По его словам, орехи наиболее эффективны в этих целях.

"70 грамм орехов снижают холестерин так же, как десять миллиграмм аторвастатина — одного из популярных лекарств для понижения этого показателя", — сказал врач в эфире телеканала "Россия 1".

Дикий рис содержит в себе химическое вещество, которое входит в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином, отметил он.

Врач также напомнил, что полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, повышают хороший холестерин и понижают плохой.

Зеленый чай за счет полифенолов оказывает выраженное действие на этот показатель, добавил Мясников.

"Красный виноград, особенно кожица, содержит ресвератрол — биологически активное вещество, которое очень благотворно влияет на сосудистую стенку", — сказал он.

Замыкает список чеснок: для контроля уровня холестерина достаточно съедать в день по одной дольке, заключил врач.