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Раскрыта опасность работы без обеда 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Раскрыта опасность работы без обеда
Фото: Lenta.ru
Пренебрежение обедом в течение рабочего дня чревато изменением режима для организма, который привыкает к определенному распорядку. Это может повлечь за собой плачевные последствия в психологическом и физическом аспекте, считает диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Такую опасность она раскрыла в беседе с радио «Комсомольская правда».
«Важен не только дневной прием пищи, важен сам режим. Человеческий организм является биологической машиной. (…) Надо понимать, что ни одна машина не поедет без топлива», — пояснила диетолог.
По ее словам, из-за нехватки питательных элементов могут нарушиться сон и другие жизненно важные механизмы.
Бережная также напомнила, что после голода организм перестает контролировать количество принимаемой пищи. «Недостаток пищи организм воспринимает как войну. Соответственно, все вещества, которые он мог бы потратить на восполнение энергии, он будет вынужден потрать на то, что сложить это в "кладовочки"», — рассказала гастроэнтеролог. Впоследствии это может привести к набору лишнего веса.
Ранее диетологи рассказали, какие сладости могут быть полезны при похудении. В частности, в рацион можно включить домашний яблочный пирог, а также шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов. По мнению нутрициолога, самый полезный источник сахара — это фрукты.
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Комментарии
ЗОЖ , Ирина Бережная , Комсомольская правда
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