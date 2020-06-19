Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Есть на ходу: опасно ли это на самом деле 

Мира Маркина 5 часов назад
Есть на ходу: опасно ли это на самом деле
Фото: depositphotos.com
С самого детства нам твердят о том, что есть на ходу — крайне плохая привычка. Однако даже во взрослом возрасте мы продолжаем завтракать круассаном по пути на работу или ужинать хот-догом, возвращаясь с нее.
"Рамблер" выяснил, действительно ли перекусы на ходу так опасны, как о них говорят.
Одни люди убеждены: употреблять пищу стоя нельзя по причине того, что в таком положении кровь будет приливать не к желудку, а к ногам. И это может навредить пищеварению.
Другие же уверены, что съедая что-то на бегу человек лишь рискует съесть больше, чем планировал, поскольку чувство насыщения приходит медленнее. Однако на здоровье это никак не отражается.
Кто же из них прав на самом деле?
Как выяснилось, в данном вопросе все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Зачастую, поедая что-либо на ходу, человек торопится. Вследствие этого он может внезапно подавиться, что и станет для него основной проблемой. Однако, если речь идет о гастроэнтерологических заболеваниях, то их подобные "перекусы" едва ли могут спровоцировать. Более того, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод, нередко рекомендуется употреблять пищу стоя, поскольку это снижает частоту симптомов.
Видео дня. Можно ли подцепить COVID-19 на пляже
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Названы продукты, из-за которых воспаляется печень
Названы продукты, из-за которых воспаляется печень
Кардиолог объяснила, кому нужно принимать аспирин
Кардиолог объяснила, кому нужно принимать аспирин
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что делать, если вы обгорели на солнце
04:34
Что делать, если вы обгорели на солнце
ЗОЖ Народная медицина
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
01:06
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
ЗОЖ
Что делать, если вас измучил ПМС
06:10
Что делать, если вас измучил ПМС
ЗОЖ
Можно ли подцепить COVID на пляже
06:08
Можно ли подцепить COVID на пляже
Коронавирус ЗОЖ
Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
05:45
Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
Коронавирус Болезни и лекарства
Как депрессия портит осанку
05:55
Как депрессия портит осанку
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение