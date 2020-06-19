Есть на ходу: опасно ли это на самом деле 

С самого детства нам твердят о том, что есть на ходу — крайне плохая привычка. Однако даже во взрослом возрасте мы продолжаем завтракать круассаном по пути на работу или ужинать хот-догом, возвращаясь с нее.

"Рамблер" выяснил, действительно ли перекусы на ходу так опасны, как о них говорят.

Одни люди убеждены: употреблять пищу стоя нельзя по причине того, что в таком положении кровь будет приливать не к желудку, а к ногам. И это может навредить пищеварению.

Другие же уверены, что съедая что-то на бегу человек лишь рискует съесть больше, чем планировал, поскольку чувство насыщения приходит медленнее. Однако на здоровье это никак не отражается.

Кто же из них прав на самом деле?

Как выяснилось, в данном вопросе все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Зачастую, поедая что-либо на ходу, человек торопится. Вследствие этого он может внезапно подавиться, что и станет для него основной проблемой. Однако, если речь идет о гастроэнтерологических заболеваниях, то их подобные "перекусы" едва ли могут спровоцировать. Более того, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод, нередко рекомендуется употреблять пищу стоя, поскольку это снижает частоту симптомов.