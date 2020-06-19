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Как алкоголикам избежать белой горячки 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Как алкоголикам избежать белой горячки
Фото: depositphotos.com
Белая горячка или «белочка» в медицине называется «алкогольный психоз» и происходит у людей, которые злоупотребляют спиртными напитками. «Рамблер» рассказывает, что делать, чтобы избежать этого приступа.
Белая горячка чаще всего развивается на фоне тяжелого похмелья у алкоголиков, которые давно живут от запоя до запоя. Однако психоз можно проявиться и на следующий день после шумной вечеринки у человека, который не злоупотребляет алкоголем.

Симптомы

Белая горячка может длится несколько часов или суток, в зависимости от тяжесть интоксикации организма. Сначала у больного появляются головные боли, потом тошнота, после — повышается давление и учащается сердцебиение. Уже на последней стадии больной может терять сознание в судорогах, появляется тревожность. Спустя несколько дней после начала расстройства, происходят самые страшные симптомы в виде галлюцинаций и бреда.

Предотвращение и лечение

Избежать белой горячки можно только в одном случае — воздержаться от спиртного или употреблять его раз в неделю маленькими порциями. Кроме того, лучше покупать качественный алкоголь, чтобы не наткнуться на подделку из опасных ингредиентов. Во время застолья не забывайте о еде и воде — закусывайте спиртное, а после каждого бокала или рюмки выпивайте стакан воды.
В состоянии белой горячки больной опасен, поэтому его изолируют в стационаре от людей. Острое алкогольное отравление и тяжелое похмелье можно вылечить только медикаментозно, в ином случае человек будет отходить несколько дней. В больницах людям очищают кровь, проверяют все внутренние органы, так как часто при белой горячке происходит, например, отек легких, и человек нуждается в ИВЛ. Длительность терапии зависит от того, в каком состоянии больной поступил в больницу.
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Комментарии 2
ЗОЖ
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