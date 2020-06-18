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Найден главный способ прожить долго 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Найден главный способ прожить долго
Фото: Lenta.ru
Ученые университетов в Кембридже и Эдинбурге назвали физическую активность главным способом предотвратить преждевременную смерть. Во всем мире ежегодно упражнения спасают жизни около четырех миллионов человек. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet Global Health.
Исследователи проанализировали данные о людях из 168 стран мира, которые придерживаются совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предусматривающего 150 минут аэробных упражнений умеренной интенсивности в течение недели или 75 минут активной интенсивности. Доля населения, соблюдающая рекомендацию, существенно различалась между странами и составляла от 33 процентов (Кувейт) до 94 процентов (Мозамбик).
Оказалось, что физическая активность позволяет прожить долго и снижает число преждевременных смертей на 15 процентов, что соответствует 3,9 миллиона спасенных жизней. При этом в странах с низким уровнем дохода это снижение было большим (на 18 процентов), чем для западных стран (на 14 процентов). В США ежегодно предотвращалось 140 200 смертей, а в Великобритании — 26 600. По оценкам, из-за недостатка физической активности ежегодно умирает 3,2 миллиона человек.
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ЗОЖ , ВОЗ
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