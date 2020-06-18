Сколько яиц можно съедать каждый день 

Яйца — один из самых вкусных и универсальных продуктов. Они хороши как самостоятельное блюдо, например, в виде яичницы, а также отлично работают в сложных салатах и незаменимы в выпечке. Но так ли они полезны, как хотелось бы всем любителям яиц. "Рамблер" выяснил, сколько яиц в день можно съедать без вреда для здоровья.

Действительно яйца — простой, полезный и вкусный продукт со сбалансированным соотношением белка и жира. Кроме того, в яйцах содержится витамин D, который сейчас рассматривается, как один из факторов, помогающих бороться с коронавирусом.

Главная опасность яиц в их высокой калорийности, поэтому врачи рекомендуют съедать не более двух крупных (или трех мелких) яиц в день и не чаще чем два-три раза в неделю. Желательно в вареном виде для лучшего усвоения. Если есть яйца чаще и больше, может появиться непереносимость продукта.