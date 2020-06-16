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Раскрыт способ спасти сердце от болезней 

Lenta.ru 11 часов назад
Раскрыт способ спасти сердце от болезней
Фото: Lenta.ru
Ученые Школы общественного здравоохранения Чана в США раскрыли способ, который с высокой вероятностью позволяет спасти сердце от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.
Исследователи рассмотрели показатели четырех моделей здорового питания, включая средиземноморскую диету, полезное питание на основе растительной пищи, а также различные типы альтернативного здорового питания. Несмотря на разные методики подсчета индексов, каждая из моделей предусматривает высокий уровень потребления цельного зерна, овощей, фруктов и меньшее количество подслащенных напитков, красного и обработанного мяса.
Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья 165 794 женщин и 43 339 мужчин, среди которых каждые два года проводился опрос о диетических привычках. После учета многочисленных факторов, в том числе возраста, индекса массы тела и курения, оказалось, что строгое соблюдение любого из режимов здорового питания связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. При этом самый высокий индекс полезной диеты снижал вероятность заболеваний на 14-21 процентов.
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