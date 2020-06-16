Названы устаревшие и опасные советы при укусе змеи

Российский врач Кирилл Маслиев дал несколько советов, что делать при укусе змеи и назвал устаревшие способы первой помощи при укусе рептилии. Медик отметил, что самая распространенная ядовитая змея в России — гадюка, а ее яд обладает гемотоксическим эффектом, то есть влияет на клетки крови.

— Яд нарушает свертываемость, вызывая кровотечения, деформирует эритроциты. Все это приводит к гибели тканей и органов. Если вас укусила ядовита змея, то отсутствие движения может спасти вам жизнь,

— подчеркнул Маслиев на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что яд после укуса не попадает сразу в кровь, это миф, однако он попадает в лимфу, которая активно циркулирует, если человек совершает движения.

— Если вы сможете оставаться в покое, то резво замедлите распространение яда. делайте глубокие вдохи, чтобы успокоиться. Если у вас есть кусок ткани, положите его на место укуса, чтобы впитать яд и сохранить его для последующего тестирования,

— отметил врач.

Он напомнил, что есть устаревшие методы помощи, такие как высасывание яда или разрезание места укуса. Это не поможет, поскольку яд может попасть в организм через рот. Жгут накладывать тоже не стоит. Это опасный совет, поскольку яд будет распространен в месте укуса, что может вызвать появление язв на конечности, вплоть до некроза.

По словам медика, необходимо наложить плотную повязку выше и ниже места укуса, после чего наложить шину на конечность и обратиться в медучреждение.