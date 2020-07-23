Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю 

Стелла Шмель 1 час назад
Диетолог рассказал, как побороть тягу к сладкому
Фото: depositphotos.com
Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как побороть тягу к сладкому. Его рекомендация достаточно проста, но следовать ей нужно беспрекословно.
Врач считает, что для избавления от сахарной зависимости нужно убрать из рациона абсолютно все продукты, которые содержат быстрые углеводы.
Особенно восприимчивым людям Паулун рекомендует не есть в том числе фрукты и ягоды.
Специалист утверждает, что первые положительные сдвиги будут заметны уже через неделю.
Ранее "Рамблер" писал, что звезды поделились секретами похудения на самоизоляции.
Видео дня. Как похудеть, но не заболеть
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван снижающий холестерин алкоголь
Назван снижающий холестерин алкоголь
На коже обнаружен симптом приближающегося инфаркта
На коже обнаружен симптом приближающегося инфаркта
Врач назвал главные признаки больной печени
Врач назвал главные признаки больной печени
«Организм попал в катастрофу и разлетается на части»
«Организм попал в катастрофу и разлетается на части»
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как обуздать гормоны, чтобы похудеть
02:32
Как обуздать гормоны, чтобы похудеть
ЗОЖ
Выяснено, сколько россиян готовы привиться от COVID
01:53
Выяснено, сколько россиян готовы привиться от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
01:16
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
Болезни и лекарства
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
00:51
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Народная медицина
Что известно о российской вакцине от COVID
00:13
Что известно о российской вакцине от COVID
Коронавирус
В ВОЗ объяснили повторную вспышку COVID-19 в Европе
00:57
В ВОЗ объяснили повторную вспышку COVID-19 в Европе
Коронавирус
Простой способ снизить кислотность желудка
04:16
Простой способ снизить кислотность желудка
Болезни и лекарства Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение