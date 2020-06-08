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Названы самые опасные продукты для сердца 

Medical Note 6 часов назад
Названы самые опасные продукты для сердца
Фото: Medical Note
Правильное питание снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 70%, заявили специалисты из Испанского фонда сердца (FEC). Также есть ряд продуктов, которые однозначно отрицательно влияют на сердце. Об этом пишет La Vanguardia.
Колбаса, содержащая рекордное количество вредных насыщенных жиров, является одним из главных врагов сердечно-сосудистой системы, отметила эксперт по питанию Сусана Леон.
Кроме того, в мясных продуктах, как правило, есть переизбыток натрия.
На втором месте по вредности — бекон, в котором около 58% общего жира и более 20% из них — насыщенные.
«Еще одной дополнительной проблемой, которую представляют собой жирные продукты, является то, что они очень вкусные, и поэтому очень трудно ограничиться умеренной порцией», — пояснила Леон.
На третьем месте — супы быстрого приготовления. Они содержат рафинированный сахар в виде крахмала или мальтодекстрина — в дополнение к избытку соли.
Замыкают список алкоголь, дешевый бутербродный сыр, чипсы и энергетические напитки.
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