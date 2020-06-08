Людям с какой группой крови опасно пить алкоголь 

Не секрет, что группа крови определяет многие важные генетические характеристики человека. Первые мысли о том, что рацион и образ жизни человека должен корректироваться в зависимости от характеристик его крови, были высказаны и научно обоснованы Уильямом Гарвеем еще в первой половине XVII века. Сегодня эти факты подтверждены, и ученые рекомендуют категорически отказываться от некоторых продуктов, в частности алкоголя, если вы являетесь обладателем той или иной группы крови.

Группа крови и алкоголизм

Как показали исследования ДНК, ген определяющий статус секретора (группу крови) располагается в той же части спирали, что и ген, подозреваемый в наследственной склонности к алкоголизму. Так, американский психолог Р. М. Морзе приводит данные для США и Японии, которые вполне могут быть экстраполированы на Европу и остальной мир. Согласно им, почти половина всех пациентов, состоящих на учете или проходящих лечение от алкоголизма, — это обладатели 2-й группы крови (А — по международной классификации).

Точных причин такой взаимосвязи пока не установлено, но ученые полагают, что она вызвана особенностями работы надпочечников, из-за чего в крови ощущается недостаток глюкозы, который человек подсознательно компенсирует алкоголем. Кроме того, влияет и механизм образование стресса, который у людей со 2-й группой крови относительно легко снимается именно алкоголем. То есть, они начинают пить, чтобы расслабиться и со временем привыкают к такой поведенческой модели.

Таким образом, регулярный прием алкоголя для обладателей 2-й группы крови таит в себе риск постепенного скатывания в алкоголизм. Проблема усугубляется тем, что в силу особенностей здоровья, именно людям с этой группой крови рекомендован регулярный прием (в умеренных дозах) красного вина — для растворения холестериновых бляшек и нормализации работы ЖКТ.

Группа крови и здоровье

Группой крови определяются не только психологические зависимости, но и здоровье организма. Поэтому людям с 3-й группой крови специалисты рекомендуют полностью отказаться от приема алкоголя. Хотя обладатели этой группы и не склонны к алкогольной зависимости, а сам алкоголь (негазированный и не крепче 20 градусов) длительное время не причинять вреда их организму (является нейтральным продуктом), это временные явления. Среди пациентов с алкогольными формами заболеваний сердца и печени больше всего обладателей именно этой группы крови.

Ничего хорошего алкоголь не принесет и людям с 1-й группой крови несмотря на то, что они имеют твердую психологическую устойчивость к его воздействию. Из-за высокой кислотности и частых проблем с работой ЖКТ представители этой группы относительно безопасно (и в умеренных количествах) могут употреблять только качественное красное и белое вино или пиво.

Самыми толерантными к алкоголю (и в психологическом, и в физическом плане) являются представители с 4-й группой крови. Но это совсем не означает, что они могут безбоязненно удариться во все тяжкие — здоровье у всех, к сожалению, одно.