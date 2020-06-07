Врачи дали рекомендации россиянам на время жары 

Российские врачи рассказали о правилах питания и занятия спортом во время летней жары. Своими рекомендациями они поделились с газетой «Известия».

Диетолог Марина Аплетаева посоветовала россиянам отказаться от жирной пищи, сладких напитков и алкоголя. Кроме того, она порекомендовала сократить потребление мясных продуктов, которые долго перевариваются, и перейти на птицу, рыбу и морепродукты.

По словам врача, летом нужно есть больше овощей, которые содержат много влаги и витамина C, а также ягод и фруктов. На завтрак можно готовить омлет с овощами, на обед холодные овощные супы (в окрошке лучше заменить колбасу на птицу), на ужин — рыбу или птицу с овощами и фруктово-ягодные десерты.

«Также необходимо пить много воды, чтобы не было обезвоживания организма», — добавила Марина Аплетаева, отметив, что летом лучше отказаться от черного чая в пользу зеленого или травяного и ограничиться одной-двумя чашками кофе в день.

Врач Алексей Лютых поделился рекомендациями по летним занятиям спортом. По его словам, в жару не нужно заниматься интенсивным бегом, поскольку организму требуется больше времени на восстановление. Бегать лучше в утренние часы, во время физических нагрузок необходимо пить воду.

Эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов посоветовал регулярно проветривать помещения во время жары и чаще принимать душ.