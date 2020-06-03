Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как повысить тестостерон без лекарств 

Екатерина Ёлкина 4 часа назад
Как повысить тестостерон без лекарств
Фото: depositphotos.com
Уровень тестостерона в крови для мужчин имеет важное значение. Нередко показатели падают, что вызывает ряд проблем, и не всегда можно помочь медикаментами. Например, если мужчина планирует стать отцом, то инъекции тестостерона ему противопоказаны. "Рамблер" выяснил, как можно повысить уровень мужского гормона, не прибегая к помощи препаратов.
В первую очередь необходимо повысить физическую активность, причем предпочтение стоит отдать кардионагрузкам — ходьбе, бегу, плаванию и даже танцам.
Второй секрет — правильное питание. Отлично работает низкокалорийная высокобелковая диета. Популярные кремлевская и кето-диета не подойдут, так как предполагают высокое потребление жира. Если есть заболевания почек, план питания нужно составлять в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
Также нужно спать достаточное количество времени, причем именно в ночные часы. Идеально — ложиться спать не позже 23 часов или даже раньше.
Еще одна рекомендация — снижение веса. Важно выяснить причину его появления и вылечить сопутствующие заболевания.
А вот биологически активные добавки врачи принимать не рекомендуют, убедительных исследований, доказывающих их эффективность, нет.
Видео дня. Как распознать по лицу проблемы с печенью
Комментарии 1
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Напитки, которые помогут восстановить зрение
Напитки, которые помогут восстановить зрение
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Что будет с телом, если спать больше 8 часов
Что будет с телом, если спать больше 8 часов
Названы страны, где нужны жесткие меры против COVID-19
Названы страны, где нужны жесткие меры против COVID-19
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Кому нельзя принимать БАДы
06:14
Кому нельзя принимать БАДы
ЗОЖ
Как распознать по лицу проблемы с печенью
01:04
Как распознать по лицу проблемы с печенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Правда ли, что все болезни от нервов
06:14
Правда ли, что все болезни от нервов
Болезни и лекарства ЗОЖ
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
06:04
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
ЗОЖ
Названы продукты, провоцирующие головную боль
06:11
Названы продукты, провоцирующие головную боль
ЗОЖ
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус Болезни и лекарства
Почему у вас дергается глаз
06:05
Почему у вас дергается глаз
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение