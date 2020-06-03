Как повысить тестостерон без лекарств 

Уровень тестостерона в крови для мужчин имеет важное значение. Нередко показатели падают, что вызывает ряд проблем, и не всегда можно помочь медикаментами. Например, если мужчина планирует стать отцом, то инъекции тестостерона ему противопоказаны. "Рамблер" выяснил, как можно повысить уровень мужского гормона, не прибегая к помощи препаратов.

В первую очередь необходимо повысить физическую активность, причем предпочтение стоит отдать кардионагрузкам — ходьбе, бегу, плаванию и даже танцам.

Второй секрет — правильное питание. Отлично работает низкокалорийная высокобелковая диета. Популярные кремлевская и кето-диета не подойдут, так как предполагают высокое потребление жира. Если есть заболевания почек, план питания нужно составлять в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Также нужно спать достаточное количество времени, причем именно в ночные часы. Идеально — ложиться спать не позже 23 часов или даже раньше.

Еще одна рекомендация — снижение веса. Важно выяснить причину его появления и вылечить сопутствующие заболевания.

А вот биологически активные добавки врачи принимать не рекомендуют, убедительных исследований, доказывающих их эффективность, нет.