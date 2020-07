4 популярных мифа про укрепление иммунитета

Доверяйте только научно подтвержденной информации, а не советам блогеров

В нашем теле есть сердечно-сосудистая, дыхательная и многие другие важные комплексы органов и связей между ними. В их число входит иммунная система, которая защищает организм от внешних и внутренних инфекций: она создает, хранит и распределяет лейкоциты, которые борются с бактериями и вирусами, попадающими в ваш организм, особенно в период простуды и гриппа. Вокруг нее ходит множество мифов, запускаемых фармацевтическими компаниями и необразованными людьми. WomanHit.ru решил разобраться в вопросе, обратившись к зарубежным научным источникам.

Спать можно сколько угодно

Оптимальная продолжительность сна для взрослого человека составляет 7—9 часов в сутки. Лишение сна сказывается на нейроэндокринных и иммунных функциях за счет увеличения количества воспалительных молекул, известных как цитокины, а также гормонов стресса, таких как кортизол и норэпинефрин. Помимо основного сна, медики советуют практиковать короткий дневной сон: в 2015 году в исследовании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism приняли участие 11 здоровых молодых людей, которым на протяжении эксперимента пришлось спать только два часа в день. Анализы крови и мочи показали большее содержание цитокинов и высокий уровень норадреналина в обеих группах. На следующий день одной группе дали два получасовых дневных сна, в то время как контрольной группе не было предложено вздремнуть. Образцы крови и мочи тех, кто подремал, показали, что их уровень цитокинов и норэпинефрина нормализовался, как будто они никогда не теряли сон.

Прием мультивитаминов укрепляет иммунитет

В мае 2018 в Journal of the American College of Cardiology был опубликован обзор исследований 2012—2017 года, подтвердивший, что прием комплексных витаминов является бесполезным. Многие популярные мультивитамины, а также витамин С, витамин D и добавки с кальцием, не показали улучшения здоровья людей и не снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний, сердечного приступа, инсульта или ранней смерти. «Наш обзор показал, что если вы хотите использовать поливитамины, витамин D, кальций или витамин C, вы не нанесете вреда здоровью, но также не увидите очевидных преимуществ», — сказал доктор Дэвид Дженкинс , ведущий автор исследования, в интервью «Business Insider». Однако с тем, исследование показало, что фолиевая кислота и витамины группы В с фолиевой кислотой могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Помните, что перед приемом любых добавок вы должны проконсультироваться у врача, а не слепо доверять советам из Сети.