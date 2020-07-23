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Что нужно есть на обед и ужин, чтобы похудеть 

Sfera.fm 1 час назад
Что нужно есть на обед и ужин, чтобы похудеть
Фото: Sfera.fm
Диетолог рассказала, какие продукты нужно употреблять на обед и ужин, чтобы похудеть.
На обед специалист рекомендует есть рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и сложные углеводы. Из рыбы организм получает Омега-3 жирные кислоты, которые улучшают состояние кожи, волос, а также обменные процессы. Мясо нормализует работу мозга, насытит организм микроэлементами и витаминами. В качестве гарнира диетолог советует употреблять макароны из твердых сортов пшеницы.
На ужин подойдут нежирные сорта рыбы, птица, мясо и свежие или тушенные овощи. Также можно съесть порцию молочных и кисломолочных продуктов или яйца.
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