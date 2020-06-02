Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Здоровые прогулки. Как не простудиться в непогоду 

Москва24 и ещё 1 3 часа назад
Здоровые прогулки. Как не простудиться в непогоду
Фото: Москва24
Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин в ходе беседы с Москвой 24 рассказал, как не простудиться после долгого нахождения дома и во время прогулок в прохладную погоду. По его мнению, крайне важно наладить свое питание.
Лишин считает, что во время режима самоизоляции иммунитет россиян ослаб. И вероятность заболевания ОРВИ при выходе на улицу в непогоду возросла.
Врач советует при выходе на улицу одеваться комфортно и по погоде. Он отметил необходимость носить вещи, закрывающие горло, и избегать сквозняков.
Также Лишин советует не перегружать организм активными физическими упражнениями.
"Большие физические нагрузки сейчас не нужны. Нужны умеренные нагрузки, с небольшим усилением темпа. Недолгие пробежки, например. Потому что после долгого периода спокойствия связки, суставы, мышцы отвыкли от нагрузок", — заявил медик.
Крайне важным, по мнению терапевта, является правильное питание. Врач рекомендует соблюдать баланс активности и потребляемых продуктов, следить за расходом калорий. Лишин отметил, что в рационе должно быть больше овощей, фруктов. Особое внимание стоит обратить на включение в питание меда и лимона.
Терапевт рекомендовал пропить курс витаминов. Он отметил, что витамин С прекрасно подходит для профилактики простуды. Лишин подчеркнул, что пить его стоит в первой половине дня и в небольших дозах.
"В дозировке 1000 миллиграммов можно пропить его в течение 10 дней", — считает специалист.
По его мнению, организму в данный период необходим витамин D, так как количество солнца сейчас скудное. Медик отметил, что это позволит не только поддержать иммунитет, но и будет способствовать лучшему усвоению кальция.
"Не советую пить витаминный комплекс, лучше пить отдельно эти витамины", — заявил врач-терапевт.
Ранее главный врач городской поликлиники № 109 Яков Сандаков рассказал о правилах прогулок, разрешенных с 1 июня в столице.
Медик отметил, что прогулки на свежем воздухе являются наиболее простым способом улучшить самочувствие. За счет активного поступления кислорода повышается тонус организма.
Однако при выходе на улицу Сандаков рекомендовал следовать ряду обязательных правил. В частности, это соблюдение безопасного расстояния между людьми и, безусловно, ношение масок и перчаток в общественных местах.
Видео дня. Названы продукты, несовместимые с лекарствами
Москва24: последние новости
Названо наиболее эффективное средство индивидуальной защиты от COVID-19 Названо наиболее эффективное средство индивидуальной защиты от COVID-19 На северо-западе Конго объявили новую вспышку лихорадки Эбола На северо-западе Конго объявили новую вспышку лихорадки Эбола Ребенок с двумя ртами появился на свет в США Ребенок с двумя ртами появился на свет в США
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какая кровь считается самой дорогой в мире
Какая кровь считается самой дорогой в мире
Названо средство защиты от вируса эффективнее масок
Названо средство защиты от вируса эффективнее масок
Первые признаки тромба, которые опасно игнорировать
Первые признаки тромба, которые опасно игнорировать
Одна тест-картинка покажет, грозит ли вам Альцгеймер
Одна тест-картинка покажет, грозит ли вам Альцгеймер
Ученые выявили новую группу риска при COVID-19
Ученые выявили новую группу риска при COVID-19
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Правда ли, что все болезни от нервов
06:14
Правда ли, что все болезни от нервов
Болезни и лекарства ЗОЖ
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
06:04
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
ЗОЖ
Названы продукты, провоцирующие головную боль
06:11
Названы продукты, провоцирующие головную боль
ЗОЖ
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус Болезни и лекарства
Почему у вас дергается глаз
06:05
Почему у вас дергается глаз
ЗОЖ
Смертельные болезни, начинающиеся внезапно
04:16
Смертельные болезни, начинающиеся внезапно
Болезни и лекарства
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
00:57
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение