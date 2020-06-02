Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван способ снизить риск диабета 

РИА Новости и ещё 1 7 часов назад
Назван способ снизить риск диабета
Фото: РИА Новости
Исследователи из Университета Эразма Роттердамского (Нидерланды) и Школы общественного здравоохранения имени Чана при Гарвардском университете (США) выяснили, что употребление цельнозерновых круп снижает риск развития диабета второго типа. Об этом сообщает портал EurekAlert.
Профессор Гарварда Ким Браун и его коллеги проанализировали данные трех больших исследований пищевых привычек и состояния здоровья работников американской системы здравоохранения. Всего в выборку вошли более двухсот тысяч человек. За время изучения у них зафиксировали около 12 тысяч случаев заболевания диабетом второго типа.
Результаты работы показали, что риск болезни снижается, если в рационе место насыщенных жирных кислот, моно-и полиненасыщенных жиров, животного и растительного белка занимают так называемые качественные медленные углеводы.
К медленным углеводам относятся цельнозерновые крупы, овощи и другие продукты с высоким содержанием клетчатки. Они обладают низким гликемическим индексом, из-за чего при употреблении таких продуктов организм производит меньше инсулина. Это позволяет избежать резкого повышения уровня сахара в крови.
Ученые также заметили, что риск развития диабета снижается и при замене быстрых углеводов насыщенными жирами.
Видео дня. Названы продукты, несовместимые с лекарствами
Последние новости
"Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию "Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Комментарии
ЗОЖ , Эразм Роттердамский , Гарвардский университет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты новые правила измерения температуры
Раскрыты новые правила измерения температуры 4
Вакцина от коронавируса в России станет едой
Вакцина от коронавируса в России станет едой 2
Назван способ снизить риск диабета
Назван способ снизить риск диабета 1
Мясников объяснил, что делать при скачках давления
Мясников объяснил, что делать при скачках давления 21
Мясников заявил об опасности дезинфекции подъездов
Мясников заявил об опасности дезинфекции подъездов 5
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Правда ли, что все болезни от нервов
06:14
Правда ли, что все болезни от нервов
Болезни и лекарства ЗОЖ
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
06:04
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
ЗОЖ
Названы продукты, провоцирующие головную боль
06:11
Названы продукты, провоцирующие головную боль
ЗОЖ
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус Болезни и лекарства
Почему у вас дергается глаз
06:05
Почему у вас дергается глаз
ЗОЖ
Смертельные болезни, начинающиеся внезапно
04:16
Смертельные болезни, начинающиеся внезапно
Болезни и лекарства
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
00:57
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение