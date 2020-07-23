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7 признаков дефицита витамина D и что с этим делать 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
7 признаков дефицита витамина D и что с этим делать
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Наше сознание чаще всего связывает витамин D с каплями для младенцев: педиатры настаивают на его употреблении, чтобы дети росли здоровыми и чтобы у малышей не развивался рахит. Это верно, витамин D необходим для прочности и эластичности костей — не только у детей, но и у пожилых людей. Но это далеко не все функции, которыми наделен этот важный для здоровья витамин.
Если вы наблюдаете у себя сразу несколько перечисленных ниже признаков, это тревожный сигнал.

1. Частые простуды

Вы склонны постоянно простужаться, даже когда погода радует отличными солнечными деньками? Очевидно, иммунитет сильно ослаблен — организм просто не в состоянии сопротивляться вирусам, инфекциям и банальным простудам.

2. Депрессии

Вы не можете взять себя в руки довольно долгое время — вам ничего не хочется, весь мир выглядит так, словно он занавешен серой блеклой пеленой. Признаки классической депрессии обнаруживает у себя каждый четвертый житель мегаполиса — определенно есть, о чем задуматься.

3. Вялость, сонливость и быстрая утомляемость

Вроде бы вы ничем особо не больны, ничем слишком сильно не заняты, но у вас ощущение, что жизненная сила находится на отметке «ноль»: вам постоянно хочется спать, вы не чувствуете энергии уже с утра, и устаете, едва встав с кровати.

4. Постоянные боли в спине и суставах

Вы стараетесь вести активный образ жизни, но суставы и спина постоянно напоминают о себе противной ноющей болью, особенно поясница. Этот симптом — один из самых верных, когда речь идет о явном дефиците витамина D.

5. Плохая заживляемость ран и царапин, кровоточивость десен

Витамин D отвечает и за формирование новых клеток эпидермиса — если его недостаточно, заживление ран происходит очень медленно, процесс сопровождается нагноениями и осложнениями.

6. Ломкость волос и их повышенное выпадение

В случае авитаминоза применение косметических средств — масок, бальзамов, втираний — не дает никаких эффектов. Нужно разобраться, каких минералов и микроэлементов не хватает организму вообще — и луковицам в частности. Возможно, это витамин D.

7. Мышечные боли и спазмы

Витамин D важен для нормальной функции нервных клеток и рецепторов, и если его не хватает, мышцы могут спазмироваться, болеть без видимых причин и усилий — как, например, во время спорта.

Почему у всех жителей России есть недостаток витамина D?

Мы живем в северной холодной стране с недостатком солнца — а в те дни, когда выходим позагорать, щедро мажем кожу солнцезащитными кремами, что становится преградой для естественного синтеза витамина D кожей.
Витамина D очень мало в еде: чтобы получить дневную норму в 3000-6000 МЕ, вам пришлось бы съедать полкило дикого лосося или, например, около двух килограммов рыбных консервов. Остальных продуктов с высоким содержанием витамина D, например сливочного масла, яичного желтка или говяжьей печени, пришлось бы съедать еще больше.
Остаются биологически активные добавки к пище, но тут есть одно «но». Утверждённые в России официальные нормативы приема витамина D ниже, чем в Европе или в большинстве других стран, поэтому препараты, которые можно купить в аптеке, являются «малодозными» — их буквально надо есть упаковками за раз. Вот и приходится либо заказывать их с зарубежных сайтов, либо глотать огромными горстями те, что куплены у нас в аптеках.

Как решить проблему недостатка витамина D?

Но выход все-таки есть. Это жидкие формы витамина D. Их не так много, они бывают на основе воды (например Аквадетрим) или на основе масла (например Вигантол). Так как сам по себе витамин D — это жирорастворимый витамин, препараты на основе масла выглядят более естественными. Несмотря на то, что содержание витамина D в 1 капле таких жидких витаминов не превышает разрешенные в России нормы в 600МЕ, их удобно дозировать — просто накапать столько капель, сколько надо для нормальной дневной дозы. Наиболее удобным таким препаратом является недавно появившийся Детрилан. Он выгодно отличается от всех остальных зарегистрированных и продающихся на территории РФ витаминов D тем, что производится в больших флаконах по 50 мл и сделан на основе высокоочищенного кокосового масла. В одной капле содержится 400 МЕ витамина D, а в 1 упаковке — очень много витамина D3, хватит на 3-4 месяца приема семьей из 4-х человек. А безопасное хранение и удобный прием обеспечивает специальная помпа-дозатор.
Важно уточнить, что витамин D нужно принимать и летом тоже. Витамин D, с одной стороны, вырабатывается в коже под действием ультрафиолета, с другой стороны — он защищает кожу от повреждения этим же ультрафиолетом. Поэтому необходимо начать прием витамина D до начала летнего сезона и поддерживать его на высоком уровне в течение всего солнечного лета.
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