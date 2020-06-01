Почему, отсыпаясь в выходные, вы рискуете жизнью 

Многие люди, которым не удается выспаться в течение рабочей недели, пытаются "отоспаться" в выходные. Таким образом, по их мнению, они восстанавливают силы и готовятся к будням. Однако врачи критикуют такой образ жизни. Почему? Разбирался "Рамблер".

Прежде всего, согласно исследованиям ученых, продолжительный сон по выходным не сможет восполнить недостаток сна в будние дни. Более того, иной раз таким образом вы рискуете лишь еще сильнее навредить организму. Ученые выяснили, что у людей, которые просыпаются в разное время в течение недели, повышена концентрация жира и сахара в крови.

В прошлом некоторые эксперты пришли к выводу, согласно которому, дополнительный сон в выходные помогают человеческому организму восстановиться. Но позже выяснилось, что этот эффект совершенно незначителен.

Чтобы доказать это, исследователи провели эксперимент. Они нашли 36 здоровых добровольцев от 18 до 39 лет и наблюдали за их сном в течение девяти ночей. Предварительно группу разделили на три подгруппы: первая могла спать девять часов, вторая лишь пять часов, третья пять ночей по пять часов, затем две ночи столько, сколько им захочется, а потом снова по пять часов.

В первых двух подгруппах наблюдалась повышенная тяга к еде, низкая чувствительность к инсулину и набор веса. Участники третьей подгруппы показали лучшие результаты, однако, как только они вернулись к ограниченному режиму сна, их показатели тут же ухудшились. В итоге, в конечном счете третья группа показала худшие результаты.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что "отсыпаться" по выходным — не лучшая идея, поскольку разный уровень сна в разные дни может стать причиной серьезных заболеваний.