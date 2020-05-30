Врач рассказал о пяти способах укрепить легкие 

Россиянам рассказали о пяти способах укрепить дыхательную систему. Упражнения для легких показал пульмонолог отделения профпатологии клинического института имени М. Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков в беседе с «Пятым каналом».

Первое упражнение выполняется сидя на стуле. Человек поднимает руки вверх, вдыхая воздух носом, затем опускает их, выдыхая через рот. При этом губы должны быть «сложены трубочкой». При выполнении второго упражнения на вдохе необходимо развести руки в стороны, а на выдохе свести их, обняв себя.

Третье упражнение следует выполнять стоя. Сложив руки в «замок» перед собой, их надо поднять вверх на вдохе, затем прогнуться в спине и отвести одну ногу назад. На выдохе руки опускаются вниз. При выполнении четвертого упражнения, также необходимо встать. Для начала с глубоким вдохом следует поднять руки вверх. Затем руки опускаются, и, выдыхая, человек садится на корточки.

Для последнего упражнения необходимо развести руки в стороны, а затем свести их, обняв себя. Движения руками следует сопровождать резкими вдохами и выдохами.

Врач порекомендовал выполнять каждое упражнение по по восемь-десять раз, делая по два-три подхода. Однако, по словам Никишенкова, некоторым людям подобные упражнения противопоказаны, поэтому необходимо проконсультироваться с врачом.

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