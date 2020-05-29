Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как укрепить здоровье легких в домашних условиях 

Диана Товсепова 8 часов назад
Как укрепить легкие не выходя из дома
Фото: depositphotos.com
Во время пандемии коронавирусной инфекции, которая особенно сильно сказывается на легких человека, им следует уделить особое внимание.
Как выяснил "Рамблер", есть несколько способов укрепить здоровье легких в домашних условиях.
Особенно эффективны в этом деле дыхательные упражнения и действия, в ходе которых в организм поступает больше кислорода, чем обычно. Так например, эффективным упражнением считается дыхание через сжатые губы.
Оно как-бы замедляет дыхание, позволяя нижним отделам дыхательных путей оставаться открытыми более длительное время. Интересно, что его даже используют при лечении при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Начинать следует со вздоха через нос, похожего на вдох аромата цветка. Дальше нужно сжать губы, как будто собираетесь затушить свечу и медленно выдохнуть через сжатые губы. При этом выдыхать следует очень медленно.
Специалисты советуют выполнять это упражнение по 5-10 минут ежедневно в любое время.

Для души и для тела

Для улучшения функции легких особенно полезными будут простое глубокое дыхание, йога и пилатес.
Любые кардиотренировки, которые можно выполнять и дома, а также бег принесут большую пользу для легких, потому как во время этого они работают напряженнее, чтобы обеспечить организм кислородом. Бег трусцой, прыжки, ходьба или танцы — здесь работает все.

Причем здесь вода

Интересно, что для здоровья легких будет полезным и умывание холодной водой. Так, задержка дыхания на несколько секунд в процессе умывания холодной водой тренирует легкие, увеличивая их объем.
Холодная вода способствует и замедлению частоты сердечных сокращений, облегчая глубокое дыхание.
Для поддержания здоровья легких следует поможет и улучшения качества воздуха в доме и ежедневная уборка пылесосом.
Видео дня. На какие проблемы намекает ухудшение памяти
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван способ спасти легкие пациентов с COVID-19
Назван способ спасти легкие пациентов с COVID-19
Популярный препарат увеличил смертность от COVID-19
Популярный препарат увеличил смертность от COVID-19
Миру предрекли второй пик пандемии
Миру предрекли второй пик пандемии
Когда будет готова вакцина от коронавируса
Когда будет готова вакцина от коронавируса
Какие признаки сигнализируют о долголетии
Какие признаки сигнализируют о долголетии
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Почему у вас дергается глаз
06:05
Почему у вас дергается глаз
ЗОЖ
Почему дети болеют COVID редко и легко
04:42
Почему дети болеют COVID редко и легко
Коронавирус Болезни и лекарства
Из-за чего можно потерять обоняние
06:10
Из-за чего можно потерять обоняние
ЗОЖ
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
05:12
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Чем опасны красные глаза
05:57
Чем опасны красные глаза
ЗОЖ Болезни и лекарства
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
08:50
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
Болезни и лекарства Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение