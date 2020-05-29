Как укрепить легкие не выходя из дома

Во время пандемии коронавирусной инфекции, которая особенно сильно сказывается на легких человека, им следует уделить особое внимание.

Как выяснил "Рамблер", есть несколько способов укрепить здоровье легких в домашних условиях.

Особенно эффективны в этом деле дыхательные упражнения и действия, в ходе которых в организм поступает больше кислорода, чем обычно. Так например, эффективным упражнением считается дыхание через сжатые губы.

Оно как-бы замедляет дыхание, позволяя нижним отделам дыхательных путей оставаться открытыми более длительное время. Интересно, что его даже используют при лечении при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Начинать следует со вздоха через нос, похожего на вдох аромата цветка. Дальше нужно сжать губы, как будто собираетесь затушить свечу и медленно выдохнуть через сжатые губы. При этом выдыхать следует очень медленно.

Специалисты советуют выполнять это упражнение по 5-10 минут ежедневно в любое время.

Для души и для тела

Для улучшения функции легких особенно полезными будут простое глубокое дыхание, йога и пилатес.

Любые кардиотренировки, которые можно выполнять и дома, а также бег принесут большую пользу для легких, потому как во время этого они работают напряженнее, чтобы обеспечить организм кислородом. Бег трусцой, прыжки, ходьба или танцы — здесь работает все.

Причем здесь вода

Интересно, что для здоровья легких будет полезным и умывание холодной водой. Так, задержка дыхания на несколько секунд в процессе умывания холодной водой тренирует легкие, увеличивая их объем.

Холодная вода способствует и замедлению частоты сердечных сокращений, облегчая глубокое дыхание.

Для поддержания здоровья легких следует поможет и улучшения качества воздуха в доме и ежедневная уборка пылесосом.