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Как выбрать солнцезащитный крем, чтобы он не забивал поры, не выбеливал и просто работал 

Harper’s Bazaar и ещё 1 1 час назад
Как выбрать солнцезащитный крем, чтобы он работал
Фото: @bellahadid
Всем любителям полежать на солнышке следует помнить, что загар — это побочный эффект. Защищаясь от ультрафиолетового излучения, наша кожа вырабатывает пигмент — меланин, который и заставляет ее темнеть. Главные виновники — UVA и UVB-лучи, они имеют разную длину и, соотвественно, разное влияние на кожу. UVB составляют всего 5% ультрафиолетового излучения солнца и именно они ответственны за ожоги, когда вы слишком много времени провели на солнце. UVA-лучи действуют как бомба замедленного действия, проникая глубоко в кожу и сохраняя негативное воздействие в ней на будущее. Они провоцируют появление пигментных пятен, сухость кожи, расширение пор, а также ускоряют процессы старения и увеличивают риск развития меланомы.
Чтобы уберечь себя от всех негативных последствий загара стоит ежедневно использовать солнцезащитные средства, причем делать это в любое время года и в любую погоду. Даже если на протяжении 7-8 месяцев вы ни разу не видели солнца (что для Москвы вполне обычное дело), UVA лучи отлично проникают сквозь тучи и наносят вред вашей коже. Для холодного времени года можно выбрать средство с более легкой текстурой, но совсем отказываться от него не стоит.

Как выбрать солнцезащитный крем?

Состав

В зависимости от основных активных компонентов в составе, средства делятся на физические и химические. В составе первых вы найдете диоксид титана (titanium dioxide) и оксид цинка (zinc oxide). Они отражают UV лучи, как зеркало и не позволяют проникать в кожу. Химические санскрины работают по другому принципу: не отражают UV-лучи, а впитывают и трансформируют их. Активные вещества в составе — парсол (parsol) 1789 и октокрилен (octocrylene). Звучат страшно, но ничего кроме пользы не принесут.

Степень защиты

Степень защиты определяется цифровым значением, которое вы видите после букв SPF. Очень важно: степени защиты выше 50 не существует, это не более, чем маркетинговый ход для тех, кто панически боится ультрафиолетового излучения. Итак, самый мощный SPF 50 блокирует 98% UVB-лучей, SPF 30 — 97%, а SPF 15 — 93%. В цифрах разница крайне небольшая, а на деле — огромная. Всем обладателям светлой кожи, веснушек и большого количества родинок специалисты не рекомендуют появляться на солнце без SPF 50, защита 30 и 15 подходит для смуглой кожи, хотя SPF 15 под прямыми солнечными лучами вообще использовать не стоит.

Другие маркеры

Ищите средства с надписью Broad Spectrum, они блокируют и UVA и UVB. Иногда встречается аббревиатура PA с плюсами — это система измерения защиты, применимая на азиатском рынке.
Дерматологи рекомендуют все же выбирать крем с самой высокой степенью защиты и наносить его примерно за полчаса до выхода из дома. Если вы находитесь под прямыми солнечными лучами, то средство рекомендуется обновлять раз в 1,5-2 часа, именно за это время оно теряет резистентность к UVA-лучам.

Для каждого типа кожи

Сухая и чувствительная кожа

К сухой коже требуется особый деликатный подход. Выбирайте мягкие средства с максимальной степенью защиты. Часто такие санскрины содержат увлажняющие и успокаивающие компоненты, масла и антиоксиданты. Кстати, обладательницы особо нежной кожи могут воспользоваться детским кремом: он гиппоаллергенный, отлично защищает от солнца и не пересушивает кожу.

Жирная кожа

Жирной коже подойдет легкая текстура, которая не будет закупоривать поры, вкупе с противовоспалительными компонентами. Витамины С и Е, масла и экстракты лекарственных растений — то, что стоит искать в составе. Большинство кремов для жирной кожи обладают матирующим эффектом — решение проблемы жирного блеска и отличная защита от ультрафиолетового излучения.

Нормальная кожа

Даже если на вашей коже нет ярко выраженных несовершенств, к выбору средства стоит подойти ответственно. Выбирайте крем или молочко с натуральным составом, увлажняющими и питающими компонентами. В выборе текстур вы не ограничены, главное следите за тем, чтобы уровень защиты был высокий.

Для тела

Конечно, кожа лица куда более требовательна, но в выборе крема для тела тоже есть несколько нюансов. Если вы планируете находиться в воде, выбирайте водостойкий крем с максимальной степенью защиты SPF 50+ — солнечные лучи отражаются от поверхности воды и могут нанести большой вред коже. Водостойкое средство будет защищать вас ровно до тех пор, пока вы в воде, после этого его необходимо обновить.
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