Что не так с витамином С 

Популяризации витамина С немало способствовал американский ученый Лайнус Полинг, который принимал этот витамин в количествах, во много раз превышающих рекомендованную суточную норму, и считал его чуть ли панацеей от всех болезней. "Рамблер" выяснил, в чем ошибался Полинг и почему витамином С лучше не злоупотреблять.

Многие убеждены, что витамин С укрепляет иммунитет, помогает избежать простуды и ОРВИ. Кроме того, это прекрасный антиоксидант. Так считал и Лайнус Полинг, который верил в чудодейственную силу витаминов.

Только после смерти ученого появились исследования, доказывающие, что витамин С в больших дозировках вовсе не помогает лечить серьезные болезни. Организм человека действительно не вырабатывает витамин и не может "откладывать" его про запас. Максимальное количество, которое может усвоить организм, — 1000 мг — это и есть суточная норма.

Как правило, если человек полноценно питается и включает в рацион овощи, фрукты и зелень, дефицит витамина С у него маловероятен. А вот избыток этого витамина может привести к расстройству пищеварения, диарее, тошноте, рвоте, изжоге, бессоннице и даже спровоцировать образование камней в почках.

Лучший способ поддержать иммунитет — вовремя ложиться спать, полноценно питаться, заниматься спортом и бывать на свежем воздухе, а также не забывать мыть руки и избегать мест, где слишком много людей.