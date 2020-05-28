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Какие признаки сигнализируют о долголетии 

Мира Маркина 3 часа назад
Сбалансированное питание, физические нагрузки и отказ от вредных привычек — по мнению медиков, именно такой образ жизни способствует долголетию. Однако существует ряд признаков, за счет которых человек может прожить более долгую жизнь, и они не всегда связаны со здоровьем. Как понять, что вы — будущий долгожитель? Расскажет "Рамблер".

Вы выглядите моложе своих лет

Отнюдь не всем ровесникам можно дать один и тот же возраст: одни выглядят на 5-7 лет младше, а другие — на 10 лет старше. Еще удивительнее то, что такое может происходить и среди близнецов. Группа датских ученых наблюдала за 187 парами близнецов с 2001 по 2013 годы. В ходе исследования выяснилось, что близнецы, выглядевшие моложе, жили дольше своих братьев или сестер.

Вы родили позже 33 лет

По мнению некоторых ученых, женщины, родившие на четвертом десятке и позже, могут прожить очень долгую жизнь. Эксперты связывают этот факт с работой репродуктивной системы: ее медленное старение отражается на старении всего организма.

Вы правша

Некоторые ученые в ходе ряда исследований пришли к выводу, что правши среди взрослых людей и легкоатлетов живут дольше, чем левши.

Вы высокая женщина

Рост мужчины никак не влияет на продолжительность его жизни. И в то же время высокие женщины, как отмечают многие эксперты, чаще доживают до возраста 90 лет.

У вас нет жира на животе

Даже если человек не страдает избыточным весом, жир на животе может спровоцировать некоторые заболевания сердца, которые отразятся на продолжительности жизни. Такое предположение выдвинули ученые, наблюдавшие за группой пациентов в течение 16 лет. По мнению специалистов, жир на животе входит в число наиболее опасных жировых отложений.
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