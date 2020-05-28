Врач объяснила, что нужно есть при боли в животе

Когда в организме недостаточно определенных питательных веществ, часто развивается дивертикулярная болезнь, которая сопровождается рядом тревожных симптомов, предупредила врач-проктолог и онколог Елена Смирнова

Если в рационе человека мало клетчатки, то велик риск развития дивертикул — мешковидных выпячиваний на стенке толстой кишки. Их образование может протекать бессимптомно, а может вызывать ряд неприятных ощущений.

Один из распространенных признаков — боль в животе. Она может сопровождаться высокой температурой, запорами, диареей, вздутием живота.

Если дивертикулярную болезнь не лечить, то появляется риск серьезных осложнений — кишечной непроходимости, кишечного кровотечения, разрыва дивертикула с перитонитом.

Ситуация особенно опасна, если недуг развивается в пожилом возрасте. В связи с чем специалисты напоминают, что клетчатка ежедневно должна присутствовать в рационе. Ее можно получить из овощей, фруктов, цельных злаков и бобовых.