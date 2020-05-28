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Проктолог объяснила, чего не хватает в организме при частой боли в животе 

Medical Note и ещё 1 5 часов назад
Врач объяснила, что нужно есть при боли в животе
Фото: Medical Note
Когда в организме недостаточно определенных питательных веществ, часто развивается дивертикулярная болезнь, которая сопровождается рядом тревожных симптомов, предупредила врач-проктолог и онколог Елена Смирнова.
Если в рационе человека мало клетчатки, то велик риск развития дивертикул — мешковидных выпячиваний на стенке толстой кишки. Их образование может протекать бессимптомно, а может вызывать ряд неприятных ощущений.
Один из распространенных признаков — боль в животе. Она может сопровождаться высокой температурой, запорами, диареей, вздутием живота.
Если дивертикулярную болезнь не лечить, то появляется риск серьезных осложнений — кишечной непроходимости, кишечного кровотечения, разрыва дивертикула с перитонитом.
Ситуация особенно опасна, если недуг развивается в пожилом возрасте. В связи с чем специалисты напоминают, что клетчатка ежедневно должна присутствовать в рационе. Ее можно получить из овощей, фруктов, цельных злаков и бобовых.
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ЗОЖ , Елена Смирнова
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