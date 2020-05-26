Мясников раскрыл вред антибактериального мыла 

Известный российский врач Александр Мясников рассказал, как антибактериальное мыло может навредить человеку. Чем опасно ежедневное применение такого мыла, доктор объяснил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

По словам специалиста, врачи не слишком приветствуют использование антибактериального мыла по поводу и без, поскольку считается, что оно повышает устойчивость бактерий к антибиотикам. При постоянном применении такого мыла бактерии привыкают, их становится сложно уничтожить привычными средствами.

Мясников отметил, что антибактериальное мыло может применяться в особых случаях и для определенной категории пациентов, а в быту вполне достаточно обычного мыла. Также врач отметил, что бактерии могут сохраняться на поверхности куска мыла, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому мылу.