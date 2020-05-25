Продукты, помогающие очистить легкие 

Волшебных продуктов, которые помогут очистить ваш организм от токсинов, не существует, но есть те, которые помогут ускорить этот процесс. Очищение организма называется "детокс", и "Рамблер" перечисляет продукты, которые помогут его провести.

Многие думают, что для чистки организма нужна полезная и дорогая еда, но на самом деле это миф.

Капуста

В капусте содержатся антиоксиданты, которые помогают очистить организм от шлаков и токсинов, например, сульфофран. В ней также содержится аскорбиновая кислота, которая помогает повысить иммунитет организма и помогает в борьбе с вирусами. Легким она помогает своими противовоспалительными свойствами.

Чеснок

При переваривании чеснока в организме человека вырабатывается аллицин — вещество, которое помогает выводить токсины и нормализует состояние белых кровяных клеток. Оно также помогает очищать кровь и дыхательную систему. Многим курильщикам, которые бросают вредную привычку, рекомендуется употреблять чеснок, так как он очищает легкие от никотина.

Яблоки

Этот "суперфуд" — один из самых простых, который можно найти в России. Яблоки содержат пектин, который очищает организм от тяжелых металлов и других токсинов. Это вещество включают в программы очищения организмов людей, которые злоупотребляют алкоголем, никотином и запрещенными веществами. Кроме того, яблоки рекомендуют употреблять после того, как человек переболел вирусной инфекцией, для полного очищения организма.