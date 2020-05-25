Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продукты, помогающие очистить легкие 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Волшебных продуктов, которые помогут очистить ваш организм от токсинов, не существует, но есть те, которые помогут ускорить этот процесс. Очищение организма называется "детокс", и "Рамблер" перечисляет продукты, которые помогут его провести.
Многие думают, что для чистки организма нужна полезная и дорогая еда, но на самом деле это миф.

Капуста

В капусте содержатся антиоксиданты, которые помогают очистить организм от шлаков и токсинов, например, сульфофран. В ней также содержится аскорбиновая кислота, которая помогает повысить иммунитет организма и помогает в борьбе с вирусами. Легким она помогает своими противовоспалительными свойствами.

Чеснок

При переваривании чеснока в организме человека вырабатывается аллицин — вещество, которое помогает выводить токсины и нормализует состояние белых кровяных клеток. Оно также помогает очищать кровь и дыхательную систему. Многим курильщикам, которые бросают вредную привычку, рекомендуется употреблять чеснок, так как он очищает легкие от никотина.

Яблоки

Этот "суперфуд" — один из самых простых, который можно найти в России. Яблоки содержат пектин, который очищает организм от тяжелых металлов и других токсинов. Это вещество включают в программы очищения организмов людей, которые злоупотребляют алкоголем, никотином и запрещенными веществами. Кроме того, яблоки рекомендуют употреблять после того, как человек переболел вирусной инфекцией, для полного очищения организма.
Комментарии 1
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы три главных симптома сердечного приступа
Названы три главных симптома сердечного приступа
Как избавиться от похмелья
Как избавиться от похмелья
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Выяснилось, у каких людей иммунитет к COVID-19
Выяснилось, у каких людей иммунитет к COVID-19
Названа реальная главная мишень COVID-19 в организме
Названа реальная главная мишень COVID-19 в организме
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
05:58
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
ЗОЖ
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
00:43
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
08:50
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
05:49
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
ЗОЖ
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
05:47
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
00:59
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение