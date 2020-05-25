Что нужно регулярно употреблять гипертоникам 

Гипертония считается хроническим заболеванием, поэтому, чтобы минимизировать ее последствия, нужно полностью изменить свой образ жизни. То же самое касается питания. Существуют продукты, которые помогают гипертоникам чувствовать себя лучше. "Рамблер" рассказывает, что нужно есть, если у вас всегда повышенное давление.

Жирная рыба

Ученые доказали, что омега жирные кислоты помогают в борьбе с болезнями сердца и сосудов. По словам ученых, те, кто употребляет в свою пищу продукты с омега или пьют их в качестве добавки, реже страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Больше всего омега жирных кисл содержится в лососе, сельди и скумбрии.

Каши

каждое утро гипертоником рекомендуется употреблять разные каши. Дело в том, что в крупах содержится наибольшее количества клетчатки. Это вещество стимулирует бактерии вырабатывать кислоту пропинат. Она, в свою очередь, защищает организм от атеросклероза и изменения сердечных тканей. Все это происходит с человеком из-за гипертонии. Больше всего клетчатки содержится в овсяной, гречневой, пшеной и перловой крупе.

Молочные продукты

Йогурты, кефиры, молоко и творог содержат много кальция, магния и калия. Все эти вещества полезны для сердца, но важную роль для гипертоников играет калий. Он расширяет стенки сосудов. Известно, что во время высокого давления они сужаются, поэтому, чем регулярнее человек будет употреблять калий, тем лучше он будет себя чувствовать.