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Доказан эффективный способ избежать болезней сердца 

Lenta.ru 2 часа назад
Найден эффективный способ избежать болезней сердца
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Ровира и Вирхилий в Испании и Гарвардской медицинской школы доказали, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты в рыбе и пищевых добавках снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Статья специалистов, в которых раскрывается эффективный способ избежать проблем с сердцем, опубликована в журнале Journal of the American Heart Association.
В исследовании приняли участие 26 034 женщин со средним возрастом 53 года, у которых взяли образцы крови на определение содержания липопротеинов — белков, в состав которых могут входить различные вещества, включая триглицериды и холестерин. Кроме того, среди участниц провели опрос, чтобы узнать, как часто они ели рыбу и употребляли пищевые добавки с омега-3. Известно, что высокое содержание холестерина, связанного с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) и называемог «плохим» холестерином, коррелирует с высоким риском атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.
В образцах плазмы крови измерили содержание липидов, липопротеинов и аполипопротеинов, а также соотнесли их с потреблением таких ненасыщенных жирных кислот, как эйкозапентаеновая (ЭПК), докозагексаеновая (ДГК) и α-линоленовая кислота (АЛК). Оказалось, что частое употребление рыбы и добавок с омега-3 связано с низким содержанием триглицеридов и крупных частиц липопротеинов очень низкой плотности ЛПОНП. При этом ДГК и АЛК способствовали увеличению содержания липопротеинов высокой плотности с «хорошим „холестерином, а ЭПК снижала концентрацию ЛПОНП.
В целом, омега-3-ненасыщенные кислоты способствовали профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, однако каждый вид жирной кислоты оказывал специфичный эффект, изменяя содержание или размер частиц ЛПНП. Маленькие частицы в наибольшей степени связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями в отличие от более крупных ЛПНП.
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